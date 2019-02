Desallotgen les famílies del bloc ocupat l'Armadillo del barri de Gràcia

Els Mossos d'Esquadra estan desallotjant, des de primera hora d'aquest dimecres, el bloc ocupat l'Armadillo, al barri de Gràcia, on, segons l'Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia, hi vivien 29 persones –entre les quals cinc menors– a les quals, denuncien, no s'han ofert alternatives més enllà de les primeres nits en una pensió. El bloc, situat al carrer Sant Salvador, portava ocupat sis anys i els Mossos l'estan desallotjant per ordre judicial, segons han confirmat fonts policials a aquest diari. Es tracta d'un requeriment judicial del jutjat número 27 de Barcelona.

La policia ha retirat les persones que es concentraven a la porta de l'edifici i ha anat expulsant els veïns que hi havia a l'interior. Segons l'Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia, les mateixes famílies hi estan instal·lades des de fa sis anys i, en aquest temps, no han rebut cap resposta social com a alternativa d'allotjament. El bloc, que era propietat del BBVA, va passar, el mes de novembre del 2017, a mans del fons d'inversió Cerberus i està gestionat per l'empresa Divarian. Els veïns asseguren que no s'han acceptat les propostes d'un lloguer social per a les famílies.

A l'Armadillo hi viuen 30 persones, 5 de les quals menors d'edat. No tenen alternativa habitacional, el desallotjament que s'efectua ara mateix, les deixa sense casa.



Tot per continuar omplint les arques de la banca, propietària del bloc. #AlertaDesallotjament pic.twitter.com/PLIs7n0TSu — GràciaViva 🔻 (@Graciaviva) 20 de febrer de 2019

L'Armadillo, al número 16 del carrer Sant Salvador, tenia dictat un desallotjament amb data oberta des del mes de febrer. El desallotjament s'està produint sense incidents remarcables.

Una de les persones que vivien a l'Armadillo és l'Ana Maria. S'emociona en recordar quan va arribar a l'edifici, fa tres anys, amb una nena en braços i dos fills més. "Era la tercera vegada que ens desallotjaven i no trobàvem cap solució", ha explicat en declaracions a l'ACN. Assegura que fa 17 anys que viu al barri de Gràcia.



L'Ana María explica que l'Ajuntament els va assegurar que els ajudaria a tenir un habitatge social a Baró de Viver, però després els van oferir una pensió i al final "ja no hi havia res per a ningú", exposa. En aquest moment diu que tenen una pensió per a dos dies i un guardamobles per a quatre mesos. "Demà passat no sabem on anirem a viure", afegeix.

A les vuit del matí una línia d'agents envoltava els carrers propers a l'edifici, mentre alguns dels ocupants sortien acompanyats pels Mossos amb bosses, maletes i alguns mobles. A fora una quarantena de persones cridaven contra l'especulació i els agents policials. A les nou s'han dirigit a la plaça Vila de Gràcia per protestar contra el desallotjament.