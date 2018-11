Desallotgen un bloc del Gòtic amb una vintena d'adults i quatre menors

Els Mossos d'Esquadra sí que han desallotjat, aquest dimecres a primera hora, el bloc ocupat del número 3 del carrer Correu Vell, al Gòtic, on, segons els veïns, vivien una vintena de persones, entre les quals quatre menors i dues dones embarassades. Ara fa dues setmanes, la pressió veïnal va frenar un intent de desallotjament. Avui, els Mossos han buidat el bloc donant compliment a l'ordre judicial. Segons l'entitat Resistim al Gòtic, els fets han passat deu minuts abans de les set del matí.

L'edifici és propietat d'un fons d'inversió i el jutjat va donar inicialment marge per al desallotjament fins al 31 d'octubre. Posteriorment es va haver d'ampliar. La finca estava ocupada des del passat mes de gener en protesta per l'especulació immobiliària que està expulsant els veïns del barri.