Desallotgen els sensellar que malvivien al ras al solar de l'antic teatre Talia

Nou capítol en la lluita veïnal per trobar una sortida al solar de l'antic teatre Talia de Barcelona, a la cantonada del carrer Borrell amb l'avinguda Paral·lel, que fa anys que està en desús. Després de mesos de reivindicacions, aquesta setmana les grues han netejat l'espai després del desnonament de la desena de persones que hi malvivien en un assentament de barraques, sobrevivint amb els diners que obtenien de la ferralla. Els veïns havien denunciat la insalubritat i les humitats que afectaven els edificis contigus.

"L'Ajuntament ens va dir que hi havia un conflicte veïnal i ens va demanar que procedíssim al desallotjament per la via judicial", explica a l'ARA Daniel Ferrer, directiu de Premium Student Housing, l'empresa propietària del solar. "Nosaltres hem fet el que ens han demanat perquè el solar torni a quedar net. Ahir van venir les grues i un cop es va desmuntar l'assentament hi vam posar un cadenat i una alarma", detalla Ferrer.

Però més enllà d'aquest desallotjament, el projecte continua aturat. Fa un any el govern municipal d'Ada Colau va anunciar que expropiaria aquest solar perquè l'espai entrava en un nou pla municipal per dotar de més equipaments i habitatges socials el districte de l'Eixample. Això va provocar que el projecte que tenia el propietari de construir-hi residències d'estudiants quedés aturat. Fins ara, però, el consistori no ha fet cap altre pas i la propietat critica la lentitud. " És un espai que ara mateix no és útil per a ningú: no ens deixen tirar endavant el nostre projecte, l'Ajuntament tampoc hi fa res per als veïns i ara ni tan sols serveix per a l'aixopluc de les persones sense sostre", lamenta Ferrer.

A la recerca d'una solució provisional

Al setembre diferents grups veïnals, canalitzats a través de Fem Sant Antoni, van reprendre les reunions amb el consistori i la propietat per reclamar que el solar recuperi el seu caràcter públic i cultural tan aviat com sigui possible.

Fonts municipals confirmen a l'ARA que aquest espai és un dels set solars inclosos en el pla i que el consistori, per tant, vol expropiar-lo. Aquesta planificació, però, és a vuit anys vista. Per això, mentre no es produeixi la compra a l'actual propietari –l'Ajuntament no especifica terminis–, el consistori reconeix que està negociant amb l'empresa per aconseguir una cessió provisional de l'espai i que les entitats del barri li puguin donar un ús comunitari mentre no s'hi desenvolupi el projecte urbanístic.

Segons va explicar l'Ajuntament el febrer de l'any passat, l'objectiu és construir-hi un equipament assistencial (amb pisos dotacionals) i cultural. L'altura màxima de l'edifici serà de planta baixa més sis.