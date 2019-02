Desapareguda una jove de 15 anys a Caldes de Malavella

La Policia Local de Caldes de Malavella ha demanat aquest dilluns ajuda ciutadana per localitzar una jove de 15 anys desapareguda a qui els cossos d'emergències busquen des d'aquesta tarda. Segons han confirmat a aquest diari els Mossos d'Esquadra, el pare de la noia hauria denunciat la seva desaparició a les 18 h, després d'anar-la a recollir de l'escola i no trobar-la. Els serveis d'emergència han iniciat una recerca pels voltants del poble, però, a falta de causes concloents, els Mossos no descarten que es tracti d'una desaparició voluntària.

Ha desaparegut la Laia Suñen de 15 anys a #CaldesdeMalavella. Hi ha obert un dispositiu de recerca amb cossos d’emergència per localitzar-la. Per qualsevol informació que ajudi a trobar-la truqueu a la policia local de Caldes de Malavella al 619704546 o al 112. pic.twitter.com/NoYUdjA6TM — PLcaldesmalavella (@PLcaldesmalavel) 25 de febrer de 2019