Desapareix a Lleida una professora d'institut amb un Volvo blanc

Una professora d'institut havia de tornar ahir, a primera hora de la tarda, de les Borges Blanques a Lleida i no ho va fer. El seu marit va denunciar la desaparició i la policia, bombers i alguns voluntaris la busquen des de les quatre de la tarda de dissabte, segons han confirmat els Mossos al diari ARA.

Núria Borràs, segons publicacions a les xarxes, va sortir divendres a la nit de la Sala Manolita, a Lleida, amb un Volvo blanc model XC60 i matrícula 5228GYL, i els familiars i amics demanen per xarxes ajuda per trobar-la i que es truqui al 112 si hi ha novetats.