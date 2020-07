Desarticulada a Barcelona una banda que estafava amb la venda a internet de mascaretes i tests de covid-19

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat a Barcelona una organització dedicada a cometre estafes mitjançant vendes fraudulentes a internet, segons han informat aquest dijous els dos cossos policials en un comunicat conjunt. La banda es dedicava a inserir anuncis en pàgines web, en què oferia béns de consum com patinets elèctrics i generadors però també mascaretes sanitàries i tests de covid-19. En total s'han detingut vuit persones, entre les quals hi ha el principal responsable de la trama, així com diversos mitjancers. Se'ls acusa dels delictes de pertinença a organització criminal i estafa.

En la investigació s'han pogut identificar 84 víctimes i el diner defraudat ascendeix a 175.000 euros. El jutge ha procedit al bloqueig de sis comptes bancaris vinculats a les formes de pagament, en els quals es van detectar aproximadament 50.000 euros i dels quals era beneficiari el principal investigat. Per dur a terme l'estafa, els implicats feien servir una "potent infraestructura" i uns "amplis coneixements informàtics" en la creació de portals web, segons el comunicat. Gràcies a això, "obtenien un disseny de gran qualitat i posicionament en els principals cercadors, cosa que els permetia captar més víctimes potencials", afegeix.

Des dels portals, es facilitava el pagament dels productes a través de targetes bancàries o mitjançant transferències a comptes facilitats per personal del suposat departament comercial de l'empresa fraudulenta. Un cop fet l'ingrés per part de la víctima, en un alt percentatge de casos l'enviament del producte no arribava a produir-se. Els estafadors s'aprofitaven dels períodes d'enviament i de la propaganda de compra amb reserva, que assegurava un estalvi del 60%.

Quan els compradors reclamaven el producte, adduïen problemes d'estoc, logística o incompliment dels terminis per part dels proveïdors i així prolongaven el temps de la reclamació. Només si sabien que el comprador havia denunciat la policia, el contactaven per tornar-li els diners. És per això que quan eren citats pels jutjats corresponents a la cita prèvia, presentaven els justificants d'haver fet la devolució al comprador, cosa que provocava el sobreseïment de la causa.

La investigació es va precipitar quan van aparèixer denúncies contra els mateixos investigats en què hi havia productes de material sanitari. Es tractava especialment de mascaretes, equips de protecció individual (EPI) i tests de detecció de covid-19. Segons ha informat la Guàrdia Civil, es va obstaculitzar la investigació a través d'intermediaris a mode de testaferros en l'entramat mercantil i de disseny de pàgines web, així com la dispersió de les víctimes. Per tot això, es va crear un dispositiu conjunt entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.