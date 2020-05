Desarticulada una banda a Granollers que controlava domòticament 6.000 plantes de marihuana

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal a Granollers que es dedicava al cultiu de marihuana i que tenia gairebé 6.000 plantes en quatre plantacions amagades en un polígon industrial. La banda havia desenvolupat un sistema sofisticat de domòtica que els permetia controlar les plantacions a través de telèfons mòbils, de manera que es podien encarregar del cultiu de les plantes sense haver de saltar-se diàriament les limitacions de moviment fixades amb l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol.

Durant l'operació, anomenada Dans pels cossos de seguretat espanyols, s'han detingut cinc persones, veïns de Granollers, Rubí i Alella, als quals se'ls atribueixen els delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. Tot i que podien controlar el cultiu gràcies a la tecnologia, se'ls ha denunciat administrativament per haver-se saltat l'estat d'alarma. En total s'han intervingut 5.893 plantes i 5,8 quilos de marihuana processada, i la companyia elèctrica ha estimat en 250.000 euros la defraudació que es va dur a terme a les naus industrials on hi havia els cultius.

La Guàrdia Civil va tenir els primers indicis de l'activitat il·lícita d'aquesta organització al març i des de llavors s'ha dut a terme l'operatiu, que va culminar finalment amb la detenció a finals d'abril dels 5 integrants de la banda. Es tracta de la plantació "més important que la Guàrdia Civil ha detectat a Catalunya" durant aquest 2020 i alhora "la més sofisticada", segons han explicat fonts del cos policial espanyol.