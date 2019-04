Desarticulada una organització de narcotraficants amb seu a Barcelona i Algesires que minava criptomonedes

El Cos Nacional de Policia (CNP) ha desarticulat una organització de traficants de marihuana a través de la detenció de cinc persones a Algesires i dues a Barcelona, cinc de les quals han entrat a la presó. En aquesta operació els investigadors han descobert un nou sistema per fabricar moneda digital amagant els beneficis minant criptomonedes a través d'equips informàtics –per valor de 115.000 euros– amb els quals generaven algoritmes per resoldre una sèrie de problemes matemàtics que donen com a resultat l'obtenció de moneda digital. A més dels ordinadors, la policia també va intervenir mil plantes de marihuana i deu vehicles i va bloquejar seixanta comptes bancaris i nou propietats. Els arrestats disposaven, a més, d'un entramat empresarial per ocultar els beneficis obtinguts amb les seves activitats il·lícites.

La investigació va començar a principis de gener després de detectar un habitatge unifamiliar en una zona residencial d'Algesires utilitzat com a laboratori per al cultiu de marihuana. Les investigacions van permetre als policies identificar alguns dels líders de l'organització, part dels quals residents a la província de Barcelona. També es va constatar que posseïen nombrosos béns i titularitats a nom de diferents empreses relacionades entre si sense activitat laboral.

Un cop es va saber que els investigats tenien la collita de plantes de cànnabis a punt per ser recollida per a la seva distribució, es van fer cinc registres en els quals es van desmantellar tres laboratoris per al cultiu i elaboració de cànnabis sativa, i es van intervenir 1.000 plantes, amb un pes de 52 quilos de marihuana, així com una instal·lació situada en una nau industrial de Barcelona en què s'estava preparant un cultiu de 2.000 plantes més.

En aquesta operació els investigadors han destapat un nou sistema per a la fabricació de moneda digital amb què els narcotraficants amagaven els beneficis obtinguts amb el tràfic de drogues. Per a això, els integrants d'aquesta organització, algun dels quals amb coneixements molt avançats en comptabilitat financera i informàtica, fabricaven com a mínim dues de les monedes digitals que estan en circulació.

Creaven comptes corrents dins d'un entorn purament digital, sense dependència de cap entitat bancària o financera, que se sostenen gràcies a un programa informàtic en el qual es controlaria tant la comptabilitat d'aquests comptes com l'establiment del compte o "moneder virtual". En aquests comptes dipositaven les monedes.

El procés per obtenir els beneficis venia donat pel que es coneix com a "minat de moneda digital" o 'cryptojacking', consistent en la generació d'algoritmes per resoldre una sèrie de problemes matemàtics que donen com a resultat l'obtenció d'una quantitat determinada de moneda digital. Per a aquesta activitat es necessiten equips informàtics de gran potència com els intervinguts en aquesta investigació.

En un dels registres portats a terme durant el desenvolupament de l'operació es va detectar una habitació aïllada de l'estança principal, dotada d'un sistema propi de refrigeració, en la qual es van localitzar diversos equips informàtics, així com un elevat nombre de dispositius que es comercialitzen ja preparats per "minar" moneda virtual.