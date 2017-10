Desarticulada una organització criminal que utilitzava dispositius GPS per seguir empresaris i assaltar-los

Els Mossos d'Esquadra han detingut nou membres d'una organització criminal que s'havien especialitzat en els robatoris violents a empresaris als quals els monitoritzaven els desplaçaments amb l’ús de dispositius electrònics de seguiment.



Els Mossos van iniciar la investigació el 21 de maig quan van tenir coneixement que dues persones havien patit un robatori violent a l’interior del pàrquing d'un edifici de Barcelona quan estacionaven el seu vehicle. Els tres assaltants es van emportar 12.000 euros en metàl·lic i altres efectes personals de les víctimes. Els diners eren part de la recaptació d'una festa que havien organitzat en un local d'oci nocturn, ja que una de les víctimes era un empresari dedicat a la gestió de festes musicals a escala internacional. Els investigadors van poder comprovar que els autors del robatori havien col·locat un dispositiu de control al vehicle de les víctimes per a poder establir els desplaçaments que feien i la seva posició.



Fruit de les indagacions policials es va acreditar que els assaltants eren membres d'una organització criminal especialitzada en els robatoris violents. El grup tenia una estructura jeràrquica i una distribució de rols perfectament definida: entre els seus membres hi havia establerta la figura dels líders i coordinadors dels assalts; altres integrants s’encarregaven de seguir les víctimes i monitoritzar els seus desplaçaments en vehicle. La funció d’altres membres del grup consistia en la recollida d’informació concreta i específica dels objectius mitjançant una xarxa de col·laboradors que havien establert, a més de facilitar el material necessari per a dur a terme els assalts als atracadors.



Els agents van comprovar que la banda, abans de cometre els robatoris, realitzava sempre vigilàncies prèvies i seguiments de les víctimes encara que tinguessin una alta mobilitat per tot l’Estat espanyol. A més, s'havia especialitzat en l'ús de dispositius electrònics de seguiment per determinar l'activitat de les seves víctimes i les seves rutines.



Els assaltants per cometre els robatoris utilitzaven vehicles que prèviament havien sostret i intimidaven les víctimes amb armes de foc, reals i simulades, i en diverses ocasions feien servir armilles, credencials policials simulades i peces de roba de diferents cossos policials per fer-se passar per policies.

Es van intervenir 540 kg de de haixix

El dia 21 de setembre es va establir un operatiu policial que va permetre detenir nou membres del grup. El mateix dia es van realitzar a Barberà del Vallès, Sabadell i Barcelona set entrades i escorcolls, sis en els domicilis dels detinguts i una en un local de l'organització. En els escorcolls els agents van localitzar una plantació de 150 plantes de marihuana i van intervenir 540 Kg de d'haixix, material per sostreure vehicles, tres armes de foc simulades i una de real, una pistola elèctrica, defenses extensibles i diverses peces de roba de la Guàrdia Civil.



Als nou detinguts de nacionalitats espanyola i marroquina i d'edats compreses entre els 26 i els 43 anys se'ls considera autors de tres robatoris amb violència i intimidació i d'un delicte contra la salut pública.



Tots els arrestats van passar a disposició judicial el 23 de setembre i el jutge va decretar l'ingrés a presó per als tres líders de l'organització i llibertat amb càrrecs per a la resta.