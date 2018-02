Desarticulat un grup criminal que robava gent gran fent-se passar per operaris del gas

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes i una dona com a presumptes autors de diversos delictes de robatori i estafa en domicilis de persones d'edat avançada fent-se passar per falsos operaris del gas. Als detinguts, d'entre 34 i 38 anys, se'ls relaciona amb 21 accions a la ciutat de Barcelona i se'ls imputen delictes de robatoris, estafes lleus i agreujades, delictes lleus de furt, falsificació de document mercantil i pertinença a grup criminal.

Els arrestats actuaven de forma coordinada per tal d'enganyar a les víctimes, que vivien soles i en ocasions patien patologies cognitives com Alzheimer o Parkinson, i s'emportaven objectes de valor, sobretot joies i diners. Els quatre detinguts van passar a disposició judicial aquest dissabte i un d'ells va ingressar a presó, mentre que els altre van quedar en llibertat amb càrrecs.



Els integrants d’aquest grup actuaven sempre de la mateixa manera i es repartien els rols delictius. La dona feia funcions d'operadora telefònica i concertava les cites simulant que treballava per alguna empresa de subministraments que volia fer una revisió de manteniment periòdica. El dia de la visita, es desplaçaven al domicili de la víctima dos o tres dels membres del grup, un dels quals es quedava a fora amb un vehicle.

Per no despertar cap sospita, duien roba de treball amb logos i emblemes propis de les empreses de subministraments i pujaven al pis de la víctima. De vegades actuaven dos dels detinguts i en d’altres, un de sol. En el primer cas, un d’ells va aprofitar per distreure la persona mentre l’altre recorria el pis per trobar-hi diners o objectes de valor. Mentrestant l’altre feia la suposada revisió i, en ocasions, fingia que hi havia una avaria fent un petit dispositiu amb un temporitzador darrere l’escalfador que emetia un soroll acústic. Així es produïa alhora l'estafa per una falsa revisió i el robatori. Quan actuava una sola persona, seguia el mateix patró, i en cas que la víctima mostrés algun dubte o resistència, no dubtava a intimidar-la per aconseguir el seu objectiu.

La investigació ha acreditat que el grup havia consumat 21 fets delictius: dos robatoris amb intimidació, quatre furts agreujats, dues estafes agreujades, sis estafes lleus, quatre falsificacions de document mercantil, un delicte de pertinença a grup criminal i un delicte lleu de furt. Durant les detencions, els agents van localitzar 240 euros en efectiu, joies, telèfons mòbils, càmeres fotogràfiques procedents dels delictes, a més de targetes de prepagament, documentació diversa amb dades de les víctimes, un ordinador portàtil, una arma de foc amb munició del calibre 22, abundant roba amb logos d’empreses subministradores del gas i maletins amb kits de fals operari.