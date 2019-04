Desarticulats tres grups delictius d'empreses de transports per defraudar 18 M€ a la Seguretat Social

El Cos Nacional de Policia (CNP) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) han dut a terme una investigació que ha detectat un frau de 18.182.092 euros a la Seguretat Social de Catalunya i ha acabat amb la detenció de 26 persones i la investigació de deu més. El frau estava perpetrat per diverses empreses, la majoria relacionades amb el sector del transport de mercaderies per carretera. Entre els casos investigats hi ha tres grups delictius, un dels quals estava format per un entramat de 19 empreses, tretze de deutores i quatre de patrimonials per amagar els beneficis. En un dels casos la societat investigada va néixer per ser un instrument per al delicte, i per això van amagar l'amo de l'empresa posant-la a nom de la seva filla, de tres anys, amb la connivència de la seva exparella.

La investigació va començar a mitjans del 2018 quan els agents van rebre 18 denúncies sobre la presumpta comissió de delictes contra la Seguretat Social a Catalunya. Els agents han investigat 36 persones com a presumptes autors de delictes contra la Seguretat Social, frustració de l'execució, frau a la Seguretat Social i grup criminal. Per no pagar els deutes van crear en uns casos grups d'empreses i empreses opaques per transferir els guanys de les empreses deutores a societats patrimonials, amagant el seu veritable balanç econòmic.

En un dels casos la societat investigada estava a nom d'una nena de tres anys, filla del veritable responsable. A més, el principal investigat va posar com a testaferro la seva germana i ell mateix tenia el poder general d'actuació de l'empresa per fer i desfer. L'impagament sistemàtic a la Seguretat Social ha suposat que l'empresa hagi utilitzat aquest frau com una eina de gestió empresarial, reduint els costos davant competidors del sector.

Els treballadors eren contractats amb una alta del 50% de la jornada o se'ls pagaven 800 euros al mes sense donar-los d'alta a la Seguretat Social, però els obligaven a fer jornades d'entre 12 i 14 hores. L'empresa tenia tanta demanda que, malgrat tenir retirat el carnet de conduir, el veritable responsable de l'empresa conduïa suplantant la identitat d'antics treballadors. La necessitat d'ingressos per afrontar els pagaments del deute el va portar a facturar els ports de l'empresa al compte del nebot. En aquest cas el frau és de 308.689 euros.

Una altra de les investigacions va començar per una denúncia presentada des de Barcelona que va permetre descobrir un grup empresarial opac compost per 17 societats que, igual que en el primer cas, es dedicaven al transport de mercaderies per carretera. L'entramat tenia ramificacions en set províncies espanyoles, per les quals els investigadors van haver de seguir la pista als autors dels delictes fins a arribar a Granada, on van ser detinguts.

Les companyies implicades volien aparentar una única adreça independent, si bé eren un sòlid grup empresarial no transparent que es dividia en tretze societats amb deutes amb la Seguretat Social, i quatre d'"instrumentals" que facturaven les feines de les deutores. Les empreses motivaven la creació de més de 30 codis de compte de cotització per diferents localitzacions per "dissipar" el deute i frustrar les tasques d'embargament de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La manera d'operar del grup desarticulat s'iniciava utilitzant una nova empresa, que havien constituït abans de posar-la en funcionament, mitjançant els seus testaferros de confiança, i que posaven en marxa una vegada que provocaven intencionadament la insolvència de l'anterior, succeint d'aquesta manera l'activitat d'una manera "fraudulenta" al no formalitzar la seva cessament d'activitat i seguir el negoci amb els mateixos empleats transvasats però sense afrontar els costos deguts de Seguretat Social. El deute a la Seguretat Social és de 2.505.594 euros, un deute pel qual es va arrestar sis persones com a presumptes autors de set delictes contra la Seguretat Social, un de frustració de l'execució i un altre de grup criminal.