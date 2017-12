Desarticulen una banda que va estafar 109.000 euros en compres amb microcrèdits

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda especialitzada en estafes amb la subscripció de microcrèdits per finançar compres, un mètode amb el qual van defraudar un total de 109.000 euros a 31 particulars i 17 entitats financeres. Segons ha informat avui la policia, han detingut tres persones, mentre que deu més han quedat en situació d'investigades com a presumptes autors de diverses estafes. En aquest sentit, s'han dictat ordres de detenció per a tres d'elles, entre les quals hi ha el presumpte cap de la trama investigada. La investigació ha possibilitat la resolució de 77 fets delictius comesos durant aproximadament un any.

La investigació es va iniciar el 23 de març, quan els agents van detectar diversos delictes d'estafa consistents en el finançament fraudulent de compra de productes tecnològics, bicicletes d'alta gamma i fins i tot mobles o aparells d'aire condicionat.

Els Mossos van descobrir que un grup de persones obtenien documents d'identitat perduts o sostrets als seus titulars. Les dades es feien servir per crear nòmines fraudulentes a partir de plantilles originals d'empreses solvents. A continuació, utilitzaven els mateixos documents per obrir comptes bancaris a diverses entitats financeres.

Quan disposaven de tota la documentació fraudulenta, es feien passar per les persones titulars dels comptes i les nòmines falsificades per fer compres amb microcrèdits que posteriorment no tornaven. Després d'obtenir els béns, la banda els revenia a través d'aplicacions de compravenda d'articles a preus competitius, però sense aixecar sospites de la seva procedència il·lícita.