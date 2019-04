Desarticulen una banda especialitzada en robatoris en domicilis d'arreu de Catalunya

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes, d'edats compreses entre els 22 i els 42 anys i de nacionalitat croata, com a presumptes autors de vuit robatoris amb força en domicilis d'Arbúcies, Anglès (Selva), Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), Vic, Manlleu i les Masies de Roda (Osona) i Esplugues del Llobregat (Baix Llobregat). Als arrestats se'ls acusa del delicte de pertinença a grup criminal i a un d'ells també se li atribueix un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat. La banda actuava en les franges centrals del dia, després de comprovar que no hi havia ningú als habitatges, i principalment s'enduien objectes de valor, principalment joies, diners i dispositius electrònics.

Els presumptes lladres van passar a disposició judicial el 12 d'abril i el jutge va decretar presó pels tres. La investigació es va posar en marxa després que els agents detectessin que un grup itinerant estava cometent robatoris amb força amb un 'modus operandi' similar. Sempre assaltaven habitatges en franges centrals del dia. Per accedir-hi buscaven una porta o finestra i les fracturaven amb eines com tornavisos, malls o palanques.

Mentre un dels lladres s'encarregava d'escorcollar la casa a la recerca d'objectes de valor, preferentment joies, dispositius electrònics o diners, un altre vigilava l'habitatge per si s'acostaven veïns o la policia, mentre que el tercer s'esperava dins del cotxe per assegurar una fugida ràpida. La investigació, tutelada pel jutjat d'instrucció 3 de Santa Coloma de Farners, va determinar que els lladres formaven part d'un grup criminal amb una gran mobilitat territorial i que canviaven amb freqüència de domicili per dificultar que la policia els pogués localitzar amb facilitat.

Robatoris amb força

Els agents relacionen els lladres amb vuit robatoris amb força a les poblacions d'Arbúcies –en dues ocasions-, Anglès, Sant Feliu de Pallerols, Vic, Manlleu, les Masies de Roda i Esplugues del Llobregat. Finalment, el 10 d'abril es van fer dos escorcolls simultanis als domicilis dels investigats. Els Mossos van arrestar un dels lladres en un pis de Lloret de Mar i els altres dos a Malgrat de Mar.

Durant l'escorcoll els investigadors van trobar diversos objectes que possiblement havien sigut robats com anells, arracades, penjolls i polseres; eines que utilitzaven per consumar els delictes com tornavisos, plàstics retallats per fer obertures de portes pel mètode de la radiografia, malls i claus angleses; dispositius electrònics com telèfons mòbils, consoles de videojocs i tauletes, i diners amb moneda de diversos països com els Estats Units, Egipte i l'Argentina o euros el valor total dels quals al canvi pot superar els 15.000 euros.