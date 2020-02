Desarticulen un grup que va estafar mig milió d'euros a més de cent persones grans

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que va estafar més de cent persones d'edat avançada arreu d'Espanya i va aconseguir més de mig milió d'euros. L'operatiu policial desplegat per la divisió d'investigació criminal (DIC) ha permès detenir el principal líder de l'organització i citar com a investigats altres membres.

La investigació va començar el novembre del 2018, quan els Mossos van detectar un augment considerable de denúncies per estafes bancàries, totes amb un patró similar. La majoria de les víctimes eren pensionistes sense cap altre tipus d'ingrés a qui els estafadors havien buidat el compte i a qui havien deixat en una situació d'extrema vulnerabilitat econòmica.

El grup criminal utilitzava la modalitat d'estafa coneguda com a vishing. Tot començava amb una trucada telefònica d'un membre del grup al domicili de la víctima en què l'interlocutor s'identificava com a membre d'una entitat bancària, una gestora de mitjans de pagament o una altra entitat anàloga, i comunicava a la víctima que havien detectat una compra per internet amb la seva targeta bancària d'un import elevat.

La víctima, una persona d'edat avançada que no havia fet aquesta compra, es veia angoixada. L'estafador aprofitava el seu desconeixement sobre el funcionament i l'ús de les noves tecnologies per tranquil·litzar-la, guanyar-se la seva confiança i proposar-li una solució. Per anul·lar la compra li sol·licitava la numeració sencera de la seva targeta bancària i el codi de verificació (CVV o CVC).

Amb aquestes dades, i mentre seguia parlant amb la víctima, començava a fer compres en línia. Per poder formalitzar-les sol·licitava a la víctima els codis de confirmació de compra que anava rebent via SMS fent-li creure que eren codis que es generaven en el procés d'anul·lació de l'operació falsa.

En altres ocasions, els estafadors aconseguien la contrasenya de la banca digital de les víctimes i la utilitzaven per fer transferències a comptes corrents d'altres membres del grup criminal. Repetien aquesta operació fins a deixar sense saldo el compte corrent dels estafats.

Els policies van comprovar que aquest grup hauria comès més de 100 estafes arreu de l'Estat, amb les quals hauria obtingut un total de més de mig milió d'euros. També van determinar que operava des de Catalunya, on s'havien establert i des d'on recollien la major part de les mercaderies comprades il·lícitament.

El 12 de febrer, en una de les diferents fases de l'operatiu, els Mossos van detenir a l'Hospitalet de Llobregat el principal líder del grup, que va ingressar a la presó després de passar a disposició judicial. És un home de 24 anys i nacionalitat espanyola.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.