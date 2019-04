Desbandada d'última hora a la llista dels comuns per Barcelona

Dues baixes més d'última hora a la llista d'Ada Colau per la seva candidatura a les municipals per Barcelona. La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha fet públic aquesta tarda a través de la seva pàgina de Facebook que no estarà en la candidatura de l'alcaldessa. Paral·lelament, la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha decidit no anar en les posicions de sortida de la llista, segons ha avançat el Periódico i ha confirmat l'ARA. Així, dels actuals regidors -a banda de Colau- només en queden tres més a la llista, Janet Sanz, Eloi Badia i Laura Pérez.

Barcelona en Comú ha celebrat aquest dilluns una sessió plenària, per ratificar els primers noms de la llista (d'un total de 41), que presentarà als comicis del 26 de maig a la capital catalana. Però només ha pogut fer-ho amb 21, un nom menys del que va anunciar fa només dos mesos, al febrer. Aquesta mateixa tarda Vidal ha anunciat la seva voluntat de sortir-ne per "les tensions" entre els diferents grups polítics d'esquerres que es concreten amb la incorporació de Joan Josep Nuet a la llista d'ERC, mentre encara és líder d'EUiA -també el partit de Vidal- que fins ara formava part de la coalició amb els comuns.

"Les recents tensions entre Comunistes, EUiA i Comuns, tots ells espais que sento com a propis, han acabat per afectar-me en el terreny personal, i situant-me davant d'una contradicció que no puc gestionar d'una altra manera que donant un pas al costat", ha explicat Vidal a Facebook. "Davant la manca de la necessària confiança per afrontar un altre mandat, i després de reflexionar-bé per dins, a casa, pensant en la meva família, he decidit que el millor en aquest moment és apartar-me de la primera línia política, un lloc on ningú és imprescindible", ha afegit.

Paral·lelament, en una entrevista al Periódico, la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha anunciat que desestima repetir en el càrrec: "És el moment de la meva retirada", ha explicat Pin. La regidora ha desvetllat que finalment anirà al número 37 de la llista, un lloc simbòlic. "En aquesta institució has de poder-hi estar al 100%. No em queda energia", ha admès Pin, que també va ser companya de Colau en els seus temps d'activista i que assegura que els motius de la seva retirada són personals.

Les dues renúncies d'aquesta tarda se sumen a la decisió del tinent d'alcalde de Drets Civils, Jaume Asens, que havia de ser el número quatre, de sortir de la llista de Barcelona per encapçalar la d'En comú Podem a les generals del 28-A. Per pal·liar la pèrdua d'Asens, els comuns han decidit incorporar a la llista barcelonina, en novena posició, el jurista i sociòleg Marc Serra, que ha format part de l'equip d'Asens aquests quatre anys a l'Oficina per a la no Discriminació i ha participat en l'estratègia de la causa per l'actuació policial de l'1-O.