Descans per recuperar forces i decidir la nova etapa

Al voltant de les quatre de la tarda van arribar a Esplugues els 49 homes que viatjaven sense les seves famílies a bord de l’‘Open Arms’ i que, durant els pròxims trenta dies, s’allotjaran a la residència esportiva Joaquim Blume. Al baixar dels autobusos que els van dur fins a les instal·lacions espluguines molts somreien i la resta s’afanyaven a pujar les escales i entrar a l’edifici com més aviat millor, visiblement cansats. I és que, segons fonts de la Creu Roja, tots estaven tan “atordits” com esgotats després del periple de l’última setmana.

“El primer és que puguin menjar una mica, dutxar-se i descansar. A partir de demà passarem a l’atenció social, amb entrevistes individuals que serviran per estudiar cada cas i perquè els puguem acompanyar en el procés de sol·licitud d’asil o de protecció internacional”, va explicar la directora d’intervenció social de la Creu Roja, Susanna Roig.

La residència Blume és de la Generalitat i habitualment hi viuen joves promeses de l’esport que encara estan en edat escolar i que combinen els estudis amb la preparació per fer el salt a l’elit esportiva. Durant els mesos d’estiu les habitacions solen quedar buides, però enguany serà diferent. El govern català ha anunciat que aprofitarà les 140 places disponibles per oferir una primera atenció als migrants que arribin a Catalunya i que encara no hagin encarrilat la seva situació jurídica. Això significa que, en les pròximes setmanes, als rescatats de l’‘Open Arms’ se’ls sumaran altres persones que hagin arribat, per exemple, a través de la frontera sud.

A Esplugues aquestes persones es trobaran amb unes instal·lacions modernes, envoltades d’amplis jardins. Les habitacions són compartides, d’entre dos i quatre llits, i també hi ha sales on descansar o esbargir-se a més de les sales esportives.

Pendents d’asil

En els pròxims 30 dies -el termini del permís humanitari que els han concedit les autoritats espanyoles- podran sol·licitar asil i entrar així al programa d’acollida. “El compromís del govern de Madrid és que tots els que ho vulguin puguin entrar al programa de protecció”, va explicar el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós. Els que prefereixin continuar el seu trajecte cap al nord, cap a altres estats europeus, s’arrisquen a ser retornats a Espanya, perquè aquest matí la policia els ha identificat amb les empremtes digitals que s’incorporen al sistema europeu Eurodac: si són detectats en un altre estat poden ser retornats a Espanya, que és el país pel qual han entrat a la UE. Els que demanin protecció obtindran la targeta vermella, que els permet residir a Espanya i estar-se en un centre d’acollida els primers sis mesos. Després poden obtenir el permís de treball. Les sol·licituds triguen més d’un any a resoldre’s. L’any passat Espanya va denegar el 70% de les peticions tramitades, molt per sobre de la mitjana de denegacions de la UE (45%).