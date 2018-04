Descobreixen un gen clau per a la vulnerabilitat a l'alcoholisme

Investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), liderats per Rafael Maldonado, i del Douglas Mental Health University Institute han desenvolupat un estudi amb ratolins per analitzar el consum d'alcohol voluntari en funció de la inactivació d'un gen concret. Així, aquests ratolins, modificats genèticament, van presentar un augment del consum d'alcohol voluntari i de l'acció per buscar-ne, tant quan es van utilitzar concentracions moderades com elevades d'alcohol. També van comprovar que aquest canvi de comportament només es presentava amb l'alcohol i no amb altres referents com el menjar.

Segons explica Maldonado, el consum d'alcohol produeix una sensació plaent a causa de l'alliberament de dopamina al nucli 'accumbens'. No obstant, en els ratolins amb el gen Gpr88 inactivat l'alcohol té menys capacitat per augmentar la dopamina en aquest circuit de recompensa. Per això els ratolins mutats n'haurien de consumir més quantitat per aconseguir uns efectes similars. A més, es van analitzar els patrons d'activitat en diferents regions del cervell dels ratolins en repòs i es va observar que els modificats presentaven alteracions significatives en el sistema mesocorticolímbic, molt similars a les que s'observen en les persones que presenten un alt risc de patir alcoholisme.

Diana terapèutica

Per tant, els investigadors conclouen que el gen Gpr88 podria ser una diana terapèutica d'alt interès per desenvolupar nous fàrmacs per al tractament de l'addicció a l'alcohol. Els tractaments disponibles en l'actualitat tenen una eficàcia limitada, segons Maldonado, i per això cal buscar noves estratègies per fer més efectiu el control de la malaltia.



L'alcohol és la droga més consumida per joves i adults a la nostra societat. Actua mitjançant mecanismes complexos i el seu consum crònic produeix alteracions en l'expressió de diversos gens a les àrees del cervell responsables del sistema de recompensa, les emocions i la presa de decisions.