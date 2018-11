Descobreixen un potencial antídot contra el botulisme, el major tòxic conegut

Investigadors del Centre d'Investigació Botulinum a l'Institut de Ciències Avançades (Estats Units) han identificat un compost que inhibeix la neurotoxina botulínica, el compost més tòxic conegut, i que podria fer-se servir com a tractament per reduir la paràlisi induïda per botulisme.

D'acord amb les troballes dels investigadors, publicats a la revista 'Applied and Environmental Microbiology', aquest compost, nitrofenil psoralé (NPP, per les sigles en anglès), aconsegueix inhibir la neurotoxina botulínica, que fins ara es considera un possible arma biològica perquè no hi ha un antídot aprovat.

En la seva investigació, el primer pas dels investigadors va ser identificar l'enzim dins de la neurotoxina botulínica que danya les neurones, causant paràlisi. Després van examinar una biblioteca que contenia més de 300 compostos naturals d'extractes de plantes medicinals índies, buscant enzims que poguessin neutralitzar l'activitat nociva de les neurones.

"En utilitzar el cribratge d'alt rendiment, identifiquem un dels compostos, el nitrofenil psoralé, que té una activitat particularment fort contra l'enzim que danya les neurones", explica l'autor corresponent, Bal Ram Singh, PhD, professor i director del Centre d'Investigació Botulinum.

Després, van provar l'activitat de la NPP in vitro i en cultius cel·lulars contra la neurotoxina botulínica tipus A, que és el serotip més potent de toxina botulínica. La NPP tipus A tenia una potent activitat de toxina anti-botulínica, amb baixa toxicitat per a les cèl·lules humanes. "El NPP també va mostrar activitat per revertir la paràlisi muscular del ratolí induïda per la neurotoxina botulínica tipus A", afegeix Singh.

Encara que hi ha menys de 200 casos de botulisme a tot el món, anualment "costen més que els milions de brots de salmonel·la que hi ha, el que fa que el botulisme sigui la forma més costosa d'intoxicació alimentària", assegura Singh.

La toxina botulínica és produïda per 'Clostridium botulinum', un bacteri del sòl difícil de matar. Les espores, per exemple, poden sobreviure si es bullen. El botulisme es pot adquirir a través d'altres vies diferents de la intoxicació per aliments, com la contaminació de ferides i la colonització dels tractes digestius de nens i nadons.