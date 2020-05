Lleida, Girona i la Catalunya Central a la fase 1, multes per aparcar la moto a la vorera a Barcelona i com desinfectar la botiga: les claus del dia, amb Antoni Bassas (14/05/2020)

Bon dia des de l’ARA. Dijous, 14 de maig de 2020. Aquest matí els ruixats se centraran sobretot al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, però a partir del migdia plourà de manera extensa. Alguns xàfecs seran forts i acompanyats de tempesta, sobretot a les comarques del sud.

1. El Govern demana al ministeri que Girona, Lleida i la Catalunya Central passin a la fase 1 dilluns que ve. La ciutat de Barcelona i les regions sanitàries Metropolitana Sud i Metropolitana Nord hauran d’esperar, perquè la capacitat de propagació del virus és més alta on la mobilitat és més densa: “És la zona de regió sanitària més poblada de tot Catalunya i està anant molt bé, la tenim en aquesta categoria de risc de rebrot baix. Això és important, senyal que ho hem pogut anar controlant bé i anirà avançant segur”.

La consellera Vergés va dir que potser aplicarien mesures de relaxament a Barcelona encara que es mantingui a la fase 0, però no les va concretar.

De tota manera, ahir ja es va registrar un trànsit de sortida de Barcelona del 60% d’un dia habitual d’abans de la pandèmia.

2. Les xifres d’avui: l’evolució a Catalunya és bona, però no suficientment bona. Segons el departament de Salut, en les últimes 24 hores han mort 52 persones, la meitat que el dia anterior. En total ja han mort 11.403 persones amb coronavirus a Catalunya. Es donen d’alta més de 300 persones diàries i baixa l’ocupació a les UCI, on ahir hi havia uns 350 pacients ingressats, 16 menys que el dia anterior.

Al món estem a poques hores d’arribar als 300.000 morts. Als Estats Units freguen els 85.000.

3. Quants catalans han tingut coronavirus? Sis de cada cent. Espanya està lluny de la immunitat de grup: només s’han detectat anticossos en un 5% de la població, segons un estudi del ministeri de Sanitat. Una dada molt útil és que el 43% dels que han generat anticossos havien perdut l’olfacte, una informació que ajudarà molt els metges d’atenció primària, on s’hauran de fer proves en 24 hores als pacients que hi acudeixin amb símptomes, perquè vol dir que pèrdua d’olfacte pot ser un símptoma molt específic de la covid-19.

4. Si teniu bitllets d’avió comprats i no els heu pogut fer servir o ja veieu que no podreu viatjar, sapigueu que la Comissió Europea incentiva que les companyies ho compensin amb punts o cupons però que qui vulgui ho cobri en metàl·lic.

5. I si viviu a Barcelona i teniu moto o hi veniu amb moto, sapigueu que la Guàrdia Urbana multarà amb 100 euros les motos aparcades a les voreres quan es passi a la fase 1. L’Ajuntament vol guanyar metres quadrats a les voreres perquè els espais tinguin distàncies de seguretat.

6. I parlant de seguretat, us recomanem aquesta pàgina: com s’ha de desinfectar una botiga? Què s’ha de fer quan els clients toquen els productes? S’ha netejar sempre amb lleixiu? Sembla que la vaporeta serà molt útil.

7. Amnistia Internacional va tornar a demanar ahir la posada en llibertat del president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l’expresident de l’ANC Jordi Sànchez.

L’informe diu que la sentència vulnera el dret a la llibertat d’expressió i reunió pacífica de tots dos i que el problema és “la vaguetat” amb què està redactat el delicte de sedició al Codi Penal i en demana la revisió.

8. Entre els articles d’avui us recomanem aquest de Xavier Domènech sobre un llibre molt interessant del politòleg Toni Muñoz escrit sobre el Procés. Diu que Muñoz intenta alliberar l’independentisme d’aquesta “gàbia melancòlica sobre els esdeveniments de l’octubre del 2017”, analitza fredament i clarament per què Catalunya no va ser independent i a partir d’aquí marca un full de ruta.

9. Acabem amb política, amb l’acudit de Miquel Ferreres d’avui. García Albiol assegut en un banc i Miquel Iceta li tira una vara d’alcalde: “Té, això és per a tu, i ja en van dues”. I Albiol que li contesta: “No sé que faria sense tu”.

Fins aquí les claus del matí. Tornem d’aquí una estona amb l’anàlisi. Que tinguem un bon dia.