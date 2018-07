Desconvocades les cinc jornades de vaga a Renfe previstes per a aquest estiu

Els treballadors de l'alta velocitat i llarga distància de Renfe han decidit desconvocar les cinc jornades de vaga previstes per als dies 26 i 31 de juliol i 1, 3 i 10 d'agost. Fonts de la UGT diuen que els treballadors han pres aquesta decisió perquè no volen causar "problemes" als viatgers. Afegeixen que prefereixen que la nova junta directiva de Renfe "es pugui posar al dia", però recorden que el conflicte "no està tancat". Segons el sindicat, la segona quinzena de setembre mantindran una reunió amb la direcció per intentar desencallar el conflicte. En funció del resultat de la trobada, valoraran si tornen a convocar les mobilitzacions.

Els treballadors havien organitzat la vaga per denunciar "l'endèmica falta de personal" de Renfe a Catalunya, que "afecta de manera greu i directa la seguretat dels viatgers". El sindicat reclama un increment de la plantilla per "garantir la seguretat" dels treballadors i els usuaris, i que recorda que els túnels d'alguns trajectes superen els 4.000 metres i hi ha trens de fins a 400 metres de longitud. Segons la UGT, amb una representativitat d'un 20% a l'empresa, amb la plantilla actual no hi ha "prou personal per garantir l'auxili o l'evacuació dels viatgers", així com tampoc prou treballadors per a serveis com l'acompanyament de menors o l'atenció a persones amb mobilitat reduïda.