Desenes d’estafats amb la venda de bitllets falsos a Sud-amèrica

260x366 La majoria dels estafats per Viajes Esmeraldas van haver de demanar diners per poder comprar un nou bitllet. / FRANCESC MELCION La majoria dels estafats per Viajes Esmeraldas van haver de demanar diners per poder comprar un nou bitllet. / FRANCESC MELCION

Gairebé cada any es repeteix la mateixa història. Agències de viatges que estafen ciutadans que volen anar al seu país per passar-hi les vacances. Aquest Nadal va passar amb desenes de ciutadans sud-americans, la majoria equatorians, que van ser estafats per l’empresa Viajes Esmeraldas. Qui ho va gestionar tot va ser Saul Mora, un ciutadà equatorià que duia gairebé 20 anys a Catalunya i molt vinculat al PSC de l’Hospitalet de Llobregat i Horta. Mora formava part del secretariat de ciutadania i diversitat del PSC, i quan els socialistes van assabentar-se’n van donar-lo de baixa, també de militància.

Mora va estafar desenes de milers d’euros als seus compatriotes venent bitllets que després es van cancel·lar i fugant-se al seu país. De la nit al dia va desaparèixer i va deixar desenes de víctimes: l’ARA, de moment, n’ha identificat més d’una trentena. El cas és al jutjat número 15 de l’Hospitalet de Llobregat i se suma a un judici que també té obert per delicte lleu d’estafa.

“Jo era com la seva mare aquí, sempre li havia donat suport”, lamenta l’Annabelle, presidenta de l’Associació d’Equatorians a Catalunya i una de les afectades. A ella li va estafar 3.350 euros. “Vaig quedar-me plorant a l’aeroport quan vaig veure que no podia volar”, recorda. El 15 de desembre havia de viatjar a Nova York per reunir-se amb la seva família: la primera trobada de tots en més de 20 anys. “Jo no volia denunciar-lo, perquè el coneixia, però la meva família em va dir que si no ho feia no em podrien ajudar a comprar uns altres bitllets”, explica mentre maleeix que és una escena que s’ha repetit, últimament: “No és el primer cop que algú s’aprofita dels seus compatriotes”.

Tots enganyats

Mora va enganyar tanta gent com va poder. Fins i tot la família amb qui compartia pis. A ells els va estafar 3.500 euros, però no van presentar cap denúncia. És la mateixa quantitat que va perdre la Mónica, que sí que ho va denunciar a Cerdanyola del Vallès. Tenia 4 bitllets per viatjar a Bolívia el 9 de desembre. Els havia comprat al maig, i ja va veure que alguna cosa no anava bé. Fins a quatre cops va dir-li a Mora que els bitllets estaven cancel·lats, fins a 4 cops ell va dir-li que tot estava bé i li va donar un resguard. Pocs dies abans de la data del viatge va tenir la confirmació definitiva: no podia volar. Va poder comprar uns altres bitllets per uns dies més tard que li van costar 4.500 euros. L’aerolínia va dir-li que tant la compra com la cancel·lació les havia fet Perla del Pacífico Viajes i no Viajes Esmeraldas. Aquesta nova empresa pertany a José Ruiz, que també apareix com a apoderat d’América Viajes BCN, que fa un any va estafar un centenar de persones. La trama, per tant, és àmplia i té diferents ramificacions.

A l’Alicia li va estafar gairebé 1.000 euros per un vol a Guayaquil. “Vaig demanar un préstec a través de la meva filla per comprar un nou bitllet per 1.200 euros”, explica. La mateixa quantitat li va estafar al José Elías, també equatorià. “Gairebé perdo la feina perquè vaig haver de viatjar i tornar més tard dels dies que tenia agafats”, diu. En el cas del Manuel van ser 2.700 euros: “Vaig demanar un crèdit per comprar uns altres bitllets, ja que em van operar del cor fa cinc anys i era el primer cop que tornava a casa”. Per al Tulio, colombià, van ser 900 euros, i va decidir no denunciar-ho. Companys de feina li van finançar el nou passatge.

L’estafa també va arribar a Madrid. L’Alexandra va perdre 4.000 euros. El seu cosí, que estava treballant a la Costa Brava, va comprar quatre bitllets a Mora, però va resultar que eren falsos. Quan se’n van assabentar, van haver de comprar uns altres passatges, i fa unes setmanes el cosí es va trobar el presumpte estafador per Quito. Li va assegurar que li tornaria els diners, que havia tingut problemes, però el telèfon que li va donar era fals. Mai han obtingut resposta.

Primeres estafes a l’estiu

Les estafes, però, ja havien començat a l’estiu. A la Rosa María, que viatjava amb la seva família a Guadalupe, li va estafar 6.800 euros en un vol a l’agost. Va haver de pagar 12.000 euros addicionals pels sis bitllets i mantenir el viatge que tenien planificat en família: “Fèiem 25 anys de casats i no podia dir als meus tres fills que no hi anàvem”. Després d’enviar-li un burofax per reclamar els diners i no obtenir resposta, se’l va trobar un dia a l’agència. Mora li va prometre que ho estava resolent, que era qüestió de dies, i quan ella començava a percebre que l’estava enganyant, ell va desaparèixer amb desenes de milers d’euros estafats.