Desenes de persones trenquen el confinament al Vendrell per l'inici del Ramadà

Desenes de persones van trencar el confinament divendres al Vendrell i van baixar al carrer per escoltar la crida a la pregària prèvia a la celebració del Ramadà. La iniciativa, impulsada per l'Associació Cultural de Joves i Esports de Catalunya del Vendrell, pretenia que els feligresos seguissin l'oració des dels balcons. No obstant això, els veïns de la carretera de Valls no ho van complir. Les imatges de la pregària s'han fet virals a les xarxes socials i han generat polèmica per aquest trencament multitudinari del confinament.

Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha assegurat en un comunicat que l'Ajuntament estava informat de l'activitat religiosa i que els organitzadors esperaven que es respectessin les restriccions imposades per l'estat d'alarma i que els fidels no sortissin al carrer. Tot i que la policia local no va dissoldre els congregats, va aixecar acta d'aquests fets i estudien imposar sancions. "Lamentem i comprenem l'enuig dels nostres conciutadans i conciutadanes que de manera exemplar respecten el confinament", diu un dels punts del comunicat.