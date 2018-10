Desenvolupat un audiòfon que avisa al mòbil minuts abans d'un episodi epilèptic

La Clínica Corachan, l'empresa MJN Neuroserveis i el Mobile World Capital (MWC) han desenvolupat un audiòfon que mesura les ones elèctriques cerebrals i avisa al telèfon mòbil minuts abans de la possibilitat que s'origini una crisi epilèptica perquè el pacient pugui preparar-se.

El director de l'assaig clínic que ha provat amb èxit aquest nou avenç tecnològic i director del Servei de Pediatria de la Clínica Corachan, Adrián Trejo, ha explicat que la prova efectuada amb 23 pacients epilèptics de tot Espanya ha demostrat "que l'audiòfon mesura les mateixes ones de l'inici de la crisi d'epilèpsia que l'electroencefalograma", que és el procediment que fan servir els hospitals per detectar aquests episodis.

Per a aconseguir-ho han desenvolupat uns algoritmes sobre el senyal elèctric del cervell que es recull per "poder anticipar aquestes crisis". A través d'aquesta anàlisi de les dades i els senyals rebuts, es pot fer "una avaluació contínua del risc de crisi per determinar quan és baix, mitjà o alt". Aquesta és una de les grans diferències sobre altres dispositius que hi ha al mercat, que són més unes eines de registre que no pas d'avís previ.

Trejo ha assegurat que l'audiòfon connectat al cervell, en el desenvolupament del qual també ha participat la Universitat de Girona, reconeix les variacions d'ones i l'inici d'una possible crisi epilèptica uns minuts abans que es faci visible i avisa el pacient a través del telèfon mòbil perquè pugui preparar-se.

El director de l'empresa MJN Neuroserveis, que ha desenvolupat la tecnologia de l'audiòfon, David Blánquez, ha anunciat que preveu que el dispositiu surti a la venda al gener a un preu de 1.700 euros, si bé continuaran amb l'assaig clínic per recollir més dades i perfeccionar la tecnologia.

L'epilèpsia és una malaltia del sistema nerviós causada per un desequilibri en l'activitat elèctrica del cervell que pot derivar de moltes causes, com dificultats en el part o un traumatisme. El 30% dels casos estudiats en l'assaig han estat d'epilèpsies generals, en què els episodis afecten més d'un punt del cervell, i en el 70% restants s'ha tractat d'epilèpsies focals, en què les crisis afecten un punt cerebral concret i és més fàcil detectar l'episodi.

Segons Adrián Trejo, hi ha intenció d'ampliar l'assaig amb nens per poder adaptar la tecnologia als més petits, ja que les ones elèctriques que reben els dispositius durant la crisi d'un nen són significativament diferents de les d'un adult.

En alguns casos han observat que és necessari incloure més informació del pacient en l'algoritme del dispositiu perquè l'auricular funcioni correctament.

El projecte també desenvoluparà un conjunt d'informació sobre persones que pateixen epilèpsia, que s'utilitzarà en el futur com a recurs per desenvolupar estudis o altres projectes relacionats amb l'epilèpsia.

El projecte va guanyar el programa d'impacte social de l'MWC de Barcelona, i l'assaig que es va desenvolupar arran de la proposta va donar peu a la creació de la Unitat d'Epilèpsia de la clínica.