Desenvolupen el primer fàrmac efectiu contra un tipus de càncer sense tractament

Investigadors de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) han participat en un estudi que ha demostrat l'eficàcia d'un nou fàrmac, l'avapritinib, per als tumors avançats de l'estroma gastrointestinal (Gist, per les sigles en anglès) amb un tipus de mutació específica, que no tenia tractament fins ara.La revista 'The Lancet Oncology' ha publicat els resultats de l'assaig que ha liderat el OHSU Knight Cancer Institute de Portland i que ha comptat amb la participació del cap del grup de recerca traslacional en sarcomes del VHIO, César Serrano, segons ha informat el VHIO en un comunicat.

Els pacients amb aquest tipus de Gist no comptaven amb cap tractament efectiu i "la seva supervivència era de tot just un any", mentre que amb aquesta nova teràpia han aconseguit resultats efectius en pràcticament la totalitat dels casos. 56 pacients amb Gist amb aquesta mutació han participat en l'estudi i 55 d'aquests han obtingut una reducció tumoral, amb "gairebé el 90% d'èxit en una resposta parcial o completa".

Serrano ha explicat que els resultats confirmen "el potencial de el nou fàrmac per proporcionar un benefici clínic prolongat en aquests pacients".

El Gist és un tumor estrany, ja que es creu que només representa entre un 1% i un 3% de tots els tumors malignes gastrointestinals. Els pacients amb aquesta mutació són encara més escassos, ja que amb prou feines arriben al 5% de tots els tumors Gist.

L'assaig està en fase I, en el qual se n'avalua la seguretat. El nou fàrmac ha estat aprovat recentment per l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA), i està en fase de revisió per part de l'Agència Europea del Medicament (EMA).