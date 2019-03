Desmantellat un narcopís i un pis on s'emmagatzemava droga al barri del Turó de la Peira de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van desmantellar dijous un narcopís i un pis on s'emmagatzemava droga al barri del Turó de la Peira de Barcelona, al districte de Nou Barris. El 26 de març es va produir una baralla al carrer amb dos ferits per arma blanca i els investigadors van constatar que l'incident estava relacionat amb la venda de substàncies estupefaents. L'endemà van detenir l'autor de l'agressió i també una de les víctimes. La víctima era l'encarregat d'un pis on es venia droga, i un altre ferit venia d'un immoble del mateix edifici. Eren justament dos pisos que estaven sent investigats: en un es venia i consumia droga, i en l'altre es guardava per evitar que fos intervinguda en cas d'una operació policial. Posteriorment es va detenir una tercera persona.

La Guàrdia Urbana va detectar inicialment aquests dos habitatges perquè va aturar un consumidor de droga a la zona i els va explicar que la comprava en un d'aquests immobles, i que el venedor els obligava a consumir a l'interior del domicili perquè la policia no pogués detectar-lo. També va apuntar que les substàncies les guardava un altre veí del mateix edifici precisament perquè si hi havia una entrada policial no les trobessin.

Amb totes aquestes proves, els investigadors van entrar als dos pisos dijous, autoritzats pel jutjat d'instrucció de guàrdia, i van detenir un altre responsable del punt de distribució. També van intervenir dos quilos de metamfetamina, estris per a la venda i consum, i diners en efectiu. Els tres detinguts són de nacionalitat dominicana i tenen 32, 33 i 20 anys.