Desmantellats dos laboratoris de 'speed' a Lleida i Osca

La Policia Nacional ha desmantellat dos laboratoris a Torrefarrera (Segrià) i Montsó (Cinca Mitjà) en què es produïa 'speed' i en els quals ha intervingut 33 quilograms de sulfat d'amfetamina, prop de 700 grams de cocaïna i 98 de marihuana, a més de diferents productes químics vinculats a la fabricació d'estupefaents.

Segons ha informat la policia en un comunicat, en aquest dispositiu policial s'han detingut 3 persones, entre les quals hi ha el considerat 'cuiner' del grup, que regentava una empresa química que utilitzava com a pantalla per dissimular la compra de productes per elaborar la droga. La investigació va començar al febrer, quan la Policia Nacional va tenir coneixement que un veí de Lleida comercialitzava substàncies psicotròpiques -sulfat d'amfetamina i 'speed'- i era membre actiu d'un presumpte grup criminal establert a Catalunya.

Van detectar que l'home estava donat d'alta a la Seguretat Social per una empresa de Lleida i que l'objecte social de la firma -comerç de drogueria- no coincidia amb la dedicació aparent -venda de maquinària de neteja-. Les indagacions van aconseguir determinar que aquesta persona era el 'cuiner' que elaborava 'speed' i que un altre treballador de l'empresa es dedicava a transportar droga a altres províncies, al cultiu de marihuana i al blanqueig de capitals mitjançant la divisió de transaccions financeres en diverses de més petites per evitar ser detectades pel regulador o per la justícia.

L'operació policial ha conclòs amb la detenció de 3 investigats i la confiscació d'un vehicle d'alta gamma, bàscules, ventiladors, bombones de butà, fogons, material divers per elaborar droga i dos quaderns manuscrits amb 'receptes' per preparar els estupefaents, així com 2.350 euros en efectiu.

La policia estima que el grup pretenia tenir capacitat per produir 40 quilos setmanals de sulfat d'amfetamina.