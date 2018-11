Desmantellen un magatzem de drogues a Ciutat Vella i hi intervenen 48.000 dosis d'èxtasi i LSD

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un magatzem de drogues a Ciutat Vella on han intervingut 48.000 dosis d'èxtasi i LSD. A més, també han detingut l'home que emmagatzemava les drogues al seu domicili, situat al barri de la Barceloneta, on també havia instal·lat una plantació de marihuana. L'arrestat té 31 anys, és de nacionalitat bielorussa i és veí de Barcelona. Se l'acusa d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, dos delictes d'agressió sexual, de falsificació documental, de lesions i d'amenaces. Els fets es van descobrir el 14 de novembre a les 0.22 hores, quan els Mossos van ser alertats que en un domicili del carrer Balboa hi havia una dona que estava demanant auxili des del balcó.

Arran de l'alerta, una dotació de seguretat ciutadana dels Mossos es va desplaçar al lloc dels fets, on van aturar i identificar un home que fugia corrent per les escales de l'immoble. La patrulla va accedir al domicili per parlar amb la víctima, que va afirmar que l'home havia requerit a domicili els seus serveis de prostitució i que l'havia agredit i amenaçat després de discutir pel pagament.

A l'interior del domicili de l'agressor els policies van localitzar una plantació de marihuana amb diversos estris per al cultiu com ventiladors, llums halògens, tubs de respiració i humidificadors i diverses safates plenes de cabdells.

Davant d'aquests fets, el mateix dia els agents van fer, amb ordre judicial, un escorcoll de la resta del pis, on van localitzar 40.000 dosis de LSD, 800 pastilles d'èxtasis i 2,5 kg de marihuana i 340 euros en efectiu. A més, van trobar diversos estris per falsificar documents oficials, 15 tampons i matrius de tampons de visats espanyols i de diversos països europeus.

Davant d'aquests fets, els agents van detenir l'home com a presumpte autor dels delictes de tràfic de drogues i falsificació documental. També el van informar que quedaria denunciat com a presumpte autor d'un delicte lleu de lesions i amenaces contra la dona.

Els investigadors també van determinar que dies abans el detingut hauria agredit sexualment dues dones més a les quals havia sol·licitat serveis sexuals a domicili. El detingut va passar divendres a disposició judicial i el jutge va decretar-ne l'ingrés a presó. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.