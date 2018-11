Desmantellen un grup especialitzat en robatoris amb violència en establiments

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat un grup d'atracadors responsable de tres robatoris amb violència en establiments de Catalunya que s'amagava a Alacant. Dos dels detinguts han ingressat a presó, i els altres dos (un home i una dona) han quedat en llibertat amb càrrecs. Tots són de nacionalitat espanyola i tenen entre 20 i 47 anys. Els dos empresonats, que s'amagaven a la ciutat alacantina de Santa Pola, havien atracat amb arma de foc un banc de Castellbisbal, una empresa de Reus i un establiment de Vilafranca del Penedès. Les detencions es van fer entre el 31 d'octubre i el 2 de nombre per tres delictes de robatori amb violència i intimidació.



La investigació de la Unitat Central d'Atracaments de la divisió d'Investigació Criminal dels Mossos va començar a principis d'octubre, quan es va produir un atracament amb arma de foc el dia 5 en una entitat bancària de Castellbisbal. L'atracador, passada la una del migdia, va demanar els diners a un dels tres treballadors i va mostrar una arma de foc. El lladre va agafar els diners dels diferents calaixos i també una bossa que contenia 12.000 euros. En total se'n va emportar 20.000. Va fugir amb una motocicleta però va caure en una rotonda. Dos vianants el van ajudar i va continuar la seva fugida, però en l'accident va perdre la gorra.

Desmantellem juntament amb @policia un grup criminal especialitzat en els robatoris amb violència a establiments que s'ocultava a Alacant https://t.co/zfHXQkBISS pic.twitter.com/U82uClHwF7 — Mossos (@mossos) 14 de novembre de 2018

Aquestes primeres investigacions van permetre determinar l'autoria d'aquest atracament i la relació amb dos robatoris anteriors. El primer es va produir el 27 de setembre, quan dos lladres van entrar en una empresa de Reus i van exhibir una arma de foc. Van amenaçar dos treballadors i amb empentes i cops els van portar fins on hi havia dues caixes fortes. Van intentar que les obrissin, però no van poder i van fugir sense emportar-se res. Una de les víctimes va haver de ser tractada pels cops. Els investigadors van identificar un dels dos assaltants.

El segon robatori va tenir lloc el 4 d'octubre, quan dos homes van intentar atracar un establiment a Vilafranca del Penedès, on van amenaçar els treballadors amb dues armes de foc, però van tornar a marxar-ne amb les mans buides. Abans van donar un cop de puny al nas a un dels empleats.

Els agents van esbrinar que els lladres s'havien desplaçat amb una motocicleta i se'n va poder identificar un, que també va ser reconegut per les víctimes. La investigació es va centrar llavors a localitzar i detenir el líder del grup, que té nombrosos antecedents. Es va esbrinar que era al País Valencià i es va formar equip amb la Policia Nacional.

El 31 d'octubre es van detenir a la província d'Alacant els dos lladres identificats en els robatoris violents de Reus i Vilafranca. L'endemà, els agents van fer un escorcoll al domicili del principal investigat, ubicat a Santa Pola.

El 2 de novembre es va escorcollar el domicili de l'altre detingut, al Vendrell, i tres dies més tard van quedar detinguts a Reus la seva parella i un altre home, que estarien relacionats amb els fets investigats. En les dues entrades es van trobar una arma de foc detonadora que havia estat modificada i habilitada per disparar, una defensa elèctrica tipus Taser, una defensa extensible, un esprai de defensa, munició real, uns 4.550 euros i aparells de telefonia mòbil.

Els quatre detinguts van passar a disposició judicial i els dos primers van ingressar en centres penitenciaris del País Valencià. Els altres dos estan en llibertat amb càrrecs.