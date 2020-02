Desnonament amb data oberta d'un edifici sencer al Poble-sec de Barcelona

Els veïns es preparen per defensar el conegut com a bloc Llavors, al barri del Poble-sec de Barcelona, després que les sis famílies que hi viuen rebessin ahir una notificació del jutjat en què es comunica el desnonament de l'edifici, que serà en data oberta des d'aquest matí i fins al 12 de març. La pressió de les últimes setmanes ha caigut en sac foradat: la jutge ha rebutjat el recurs que van presentar els veïns i ha declarat ferm el desnonament. Les famílies d'aquest bloc del carrer Lleida van celebrar, només durant un mes, que la magistrada que porta el cas era la primera que s'acollia al nou decret d'habitatge del Govern per aturar el desnonament de l'edifici, que és propietat del fons d'inversió Vauras Investment. L'eufòria, amb tot, va durar poc: el mateix jutjat es va fer enrere al considerar que el decret era una norma administrativa sense efectes judicials i va dictar una nova ordre de desnonament, que és la que ara es fa ferma.

Avui, els veïns ja han protagonitzat una ocupació simbòlica a les oficines de BDO Auditores, l’auditoria dels comptes de Vauras, al carrer Sant Elies. I l'Ajuntament, al seu torn, ha avisat la propietat que ha d'oferir un lloguer social a les famílies -les sis tenen un informe d'exclusió residencial- i que, com que això no ha passat, ja està recopilant informació perquè els pròxims dies pugui presentar els expedients -el tràmit per poder posar les sancions- contra l'empresa per no aplicar el decret d'habitatge.

La setmana passada els moviments socials per un habitatge digne van organitzar una roda de premsa al Parlament per demanar a la magistrada que porta el cas que aturi el desnonament i faci complir el decret que obliga Vauras a oferir un lloguer social als ocupes que hi viuen. A l'acte s'hi van sumar partits polítics com la CUP, els comuns, ERC i JxCat, així com la regidora d'Habitatge de Barcelona, Lucía Martín. Tots van firmar una carta oberta dirigida a la magistrada. Finalment, però, el procés ha seguit endavant i ara el Sindicat de Barri del Poble-sec es prepara per a dues setmanes de resistència. Ja ha anunciat activitats diàries per assegurar la presència permanent de gent al bloc. La jutge ha autoritzat els Mossos d'Esquadra a dur a terme el desallotjament sense una hora acordada en les pròximes dues setmanes.

La regidora d'Habitatge del consistori ha insistit avui que cal que la propietat faci una oferta de lloguer social a les famílies d'acord amb el decret d'habitatge i que, com que no ho ha fet, el el seu equip i ja ha recollit tota la informació per iniciar els expedients sancionadors, que poden arribar als 90.000 euros i fins i tot a l'expropiació. Martín també ha explicat que l'Ajuntament ha enviat unes 1.000 cartes, sobretot a fons inversors i bancs, en què els avisen que, amb el nou decretd el Govern, estan obligats a oferir lloguer social i que tenen el termini d'un mes per fer-ho. Encara que el decret permet acabar en l'expropiació de l'immoble -a part de les sancions-, la regidora ha defensat que "la voluntat de l'Ajuntament no és aquesta, sinó que es faci una oferta de lloguer social".

“És impossible pagar un lloguer de 700 euros al mes”

Els veïns recorden que en l'últim intent de desnonament del bloc Llavors, l'octubre de l'any passat, deu furgonetes de la Brimo dels Mossos es van presentar a l'edifici quan passava només un quart d'hora de les sis del matí i remarquen que porten dos anys i mig intentant, sense èxit, asseure's a parlar amb la propietat.

⚠️AVUI DIMECRES 26F COMENÇA EL DESNONAMENT EN DATA OBERTA DEL BLOC LLAVORS ⚠️📣



🛂 Sabem que avui la comitiva judicial ve al barri i pot ser vulguin aprofitar per executar el desnonament 😠 Atentes per si toca posar el cos en defensa de les nostres veines! #somllavors pic.twitter.com/uB2dCcIw24 — Sindicat de Barri - Poble Sec (@sindicatdebarri) February 26, 2020

Arran de l'amenaça de desnonament, el Sindicat de Barri ha convocat els veïns a BDO Auditores, l’auditoria dels comptes de Vauras, al carrer Sant Elies, a Sant Gervasi. La crida és a fer una ocupació simbòlica de les oficines.