Desnonen Angela Dobrowolski, l'exparella de Mainat

La policia ha desnonat, aquest matí a primera hora, Angela Dobrowolski, l'exparella del productor Josep Maria Mainat. La comitiva judicial l'ha fet fora de la casa de Mainat al barri d'Horta de Barcelona en una actuació que, segons fonts policials, s'ha dut a terme sense incidents i que s'ha donat per acabada abans de les deu del matí.

El desallotjament l'havia ordenat el jutjat de primera instància número 16 de Barcelona, que és el que tramita el divorci de la parella, i ha començat cap a les vuit del matí. Dobrowolski, que era coneixedora de la data fixada per al desallotjament, està acusada d'haver intentat matar Mainat administrant-li dosis d'insulina mentre dormia. El matrimoni té dos fills, que ara viuen amb el pare perquè la mare té una ordre d'allunyament d'ells i de Mainat.

Des que el productor la va denunciar per intentar matar-lo, Mossos d'Esquadra han arrestada dues vegades Dobrowolski, una per aquesta temptativa d'homicidi a finals de juny i una altra per una denúncia de falsificació de xecs, també del productor.

Ordre d'allunyament per a la dona de Mainat

Ja feia setmanes que s'havia superat el termini perquè Dobrowolski abandonés el domicili de forma voluntària i, per això, s'havia dictat una ordre per desallotjar-la. Segons fonts judicials, totes les parts coneixien la data fixada per al desallotjament, que s'ha produït sense incidents.