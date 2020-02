Desnonen una àvia de 77 anys de Breda que va posar la casa com a aval del préstec del fill

Després de 54 anys vivint a la mateixa casa, els Mossos d'Esquadra han executat aquest matí el desnonament de l'Emilia, una veïna de Breda de 77 anys, segons ha denunciat la Plataforma d'Afectades per l'Habitatge i el Capitalisme del Baix Montseny. El marit de la dona va avalar amb el seu habitatge un préstec que el seu fill va demanar al Banc Santander, però el fill no el va poder pagar i el pare es va morir. Segons fonts de la plataforma, mare i fill, que vivien junts a l'immoble, van intentar arribar a un acord amb el fons d'inversió que s'ha quedat la casa, Beta Investment Properties, però el fons "no vol negociar".

Mossos aquest matí fent fora l'Emilia de casa seva ( #Breda), seguint la imposició de "desnonament obert" sense data comunicada. pic.twitter.com/C9ossqlzVr — PAHC Baix Montseny (@PAHCBM) February 27, 2020

El desnonament de l'Emilia estava previst per dijous passat però el jutjat de Santa Coloma de Farners el va suspendre per segona vegada. Diversos veïns es van reunir per intentar evitar-lo i l'alcalde de la població, Dídac Manresa, va demanar una solució "a llarg termini" per a la veïna, com ara un lloguer social que sigui assumible, ja que cobra una pensió "minsa".