"Despacito, quiero visitarte bien y despacito": els metges es fan seva la versió de Luis Fonsi en un vídeo viral

"Despacito, quiero atenderte bien y despacito. Aquesta és la tornada de la versió de la famosa cançó de Luis Fonsi que va fer una metge catalana per protestar per les condicions en què treballen els metges a Catalunya, en vaga des de dilluns. Els metges la van començar a compartir per WhatsApp i, aquest dijous, facultatius de tot arreu l'han dut als carrers, des de Lleida fins a Barcelona.

Un grup de metges d’atenció primària i de la sanitat concertada, concentrats aquest matí a Ricard Viñes de Lleida a ritme de ‘Despacito’ en la quarta jornada consecutiva de vaga.

Vídeo: @SeLeggar pic.twitter.com/UfChh2s26o — La Mañana (@LaManyanacat) 29 de novembre de 2018

"Quiero visitarte bien y despacito, mirarte a los ojos y no a lo que escribo", diu la cançó, que fa humor amb les situacions que han de viure els metges a les consultes. "Sí, ja sé que portes una estona esperant. He de duplicar visites avui. Tu, tu que ets el que més pateix al final, haurem d'anar pensant un pla i sumar forces cap a un mateix rumb", canta la metge.

Paral·lelament a les concentracions, el president de Metges de Catalunya, Jordi Cruz, i el secretari general, Josep Maria Puig, han comparegut a la comissió de salut del Parlament de Catalunya per exposar els motius que els han portat a la vaga. "Els professionals estem molt enfadats per com se'ns ha tractat aquests últims anys de retallades", han assegurat Puig i Cruz, i han reivindicat que els metges són "el pal de paller" de la sanitat. "No compten amb nosaltres i a sobre ens maltracten", han afegit, un sentiment que avui els metges han portat al carrer al ritme del 'Despacito'.