Detecten la primera ràfega ràpida de ràdio amb origen a la Via Làctia

El misteri de les enigmàtiques ràfegues ràpides de ràdio (FRB, en anglès), que els astrònoms han estat estudiant durant més de deu anys, està més a prop de ser resolt després que se n’hagi detectat una per primera vegada procedent de la Via Làctia. La revista científica Nature ha publicat tres investigacions que detallen l’observació d’un d’aquests polsos d’alta energia produïts per un magnetar, un tipus d’estrella de neutrons amb un camp magnètic potent, ubicat a la nostra galàxia. Les ràfegues ràpides de ràdio són flaixos de llum sobtats que en una fracció de segon poden descarregar més de mil milions de vegades l’energia produïda pel Sol.

El 28 d'abril un projecte d'observació canadenca (CHIME), un de nord-americà i un radiotelescopi xinès van captar la ràfega ubicada al Sistema Solar, segons ha informat l'agència Efe. Christopher Bochenek, de l'Institut Tecnològic de Califòrnia, explica com es va viure: "Quan vaig observar les dades per primera vegada em vaig quedar glaçat, pràcticament paralitzat per l'emoció, vaig necessitar un minut per refer-me". Tots els equips assenyalen el magnetar galàctic SGR 1935+2154 com la font del senyal, que va anar acompanyat d’una explosió de raigs X.

Els investigadors pensen que aquesta troballa ajudarà a aclarir l’origen d’aquests fenòmens que, des de la seva descoberta el 2007, només s’havien detectat en regions massa llunyanes per ser estudiades en profunditat. El nou descobriment consolida la hipòtesi que atribueix el seu origen a les estrelles de neutrons, és a dir, a les restes de les explosions d’estrelles gegants.