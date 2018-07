Detecten el primer niu de vespa asiàtica a la ciutat de Barcelona

La vespa asiàtica continua la seva expansió a Catalunya. A finals de l'any passat aquesta espècie invasora, que no ataca els humans però que és especialment perjudicial per a les abelles i per la producció de mel, havia colonitzat ja 12 comarques i havia arribat fins al Maresme. Des de fa mesos s'han trobat nius al Baix Llobregat –la setmana passada, en concret, a l’interior d’un contenidor de reciclatge al terme municipal de Vallirana–. Ara els Agents Rurals han localitzat un altre niu al centre de Barcelona.

L'avís el va fer un treballador de la Universitat de Barcelona, que va detectar un niu amb una dotzena d'exemplars en un pati interior de l'històric edifici de la plaça Universitat. Els agents van redactar una fitxa i van posar el cas en coneixement de l'Ajuntament de Barcelona perquè es fes càrrec de la seva retirada, d'acord amb el que marca el protocol.

El departament de Territori i Sostenibilitat dona per feta la integració de l'espècie a Catalunya, tot i que de moment no se n'ha detectat la presència a les comarques tarragonines i a les de l'interior de Lleida, perquè el clima és més sec. També els apicultors donen per fet que hauran d'aprendre a conviure-hi. "L'objectiu és defensar els nostres abellars per poder mantenir el ritme d'explotació i la producció", explica el secretari d'Apicultors Gironins Associats, Carles López.

8.000 vespes reina capturades

Per intentar controlar la població de vespa asiàtica, els apicultors –amb la coordinació de la Generalitat i la col·laboració d'alguns ajuntaments– fa temps que desenvolupen campanyes. En l'última, feta aquesta primavera, van instal·lar paranys amb un líquid especial per atraure i capturar les reines de vespa velutina. Segons l'informe final realitzat per l'entitat gironina en van capturar 8.000, el que suposa que s'ha evitat la creació del mateix nombre de nius, que són capaços d'acollir fins a 3.000 individus d'aquesta espècie.

López explica que les vespes asiàtiques no piquen a la població, excepte si es toca el niu, però des de la seva primera detecció a Catalunya, l'any 2013, han tingut efectes molt greus sobre la producció de mel. "A partir d'uns vint dies haurem de començar a defensar els abellars, perdrem la producció de la tardor i segurament veurem debilitada la d'hivern", assumeix el secretari d'Apicultors Gironins Associats, que explica que per reforçar les abelles durant els mesos de més fred i garantir-ne la supervivència, també les han d'alimentar, una despesa extra que assumeixen els apicultors, a banda de les pèrdues en les vendes que els ocasiona l'espècie invasora.

Segons l'entitat, fins ara els apicultors no han rebut cap ajuda pública per eixugar les pèrdues que els ha ocasionat la vespa a la producció de mel. Fa dos anys sí que en van obtenir per adquirir els materials necessaris per fer les campanyes de control, que normalment han de finançar de la seva pròpia butxaca. Abans que l'Estat intervingués la Generalitat estaven en converses per obtenir finançament de nou, però amb el 155 tot va quedar aturat.

La vespa asiàtica va aparèixer el 2013 per primer cop a Catalunya, on va entrar entrar per la Jonquera. Tot i que l'Alt i Baix Empordà i la Vall d'Aran van ser les primeres comarques afectades, es va estendre ràpidament a la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva. D'un any ençà s'hi han sumat les comarques del Berguedà, el Bages, el Vallès Oriental, el Maresme, el Baix Llobregat i ara el Barcelonès.

En l'última campanya d'aquesta primavera les comarques on més vespes reina s'han capturat són la Selva, el Gironès i la Garrotxa, segons l'informe dels Apicultors. "L’expansió per les comarques de la Catalunya Central sembla que avança a un ritme moderat, tot al contrari del que passa a les comarques litorals, on es pot observar un augment molt destacat de les captures de reines, sobretot al Maresme", conclou el document, que també assumeix que erradicar la vespa velutina "és impossible", tot i que les últimes captures "ajudaran el sector apícola, els ecosistemes i la població en general".