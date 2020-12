Detenen a l'Alt Penedès un dels fugitius més buscats d'Espanya

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a la Múnia (Alt Penedès) un dels fugitius més buscats d'Espanya, autor d'un assassinat el 2002: va matar d'un tret al cap un treballador d'una empresa de Tarragona. L'home havia estat condemnat a 25 anys de presó per aquests fets, però estava desaparegut des del 2012. Ara s'ha descobert que vivia sota una altra identitat en una masia de difícil accés a Castellví de la Marca, i que fins i tot havia ocultat la seva veritable filiació a la seva parella i a la filla d'aquesta. L'home només sortia unes hores al dia de la masia, i comptava amb una xarxa de vincles personals i familiars que li facilitaven el manteniment econòmic.

Els fets pel qual l'home va ser condemnat a 25 anys de presó es remunten al 25 de juliol del 2002, quan juntament amb dues persones més va robar un vehicle i va cometre un atracament en una empresa de Tarragona. Els tres homes anaven amb la cara coberta amb passamuntanyes i armats amb una escopeta de canons retallats i un revòlver. Durant l'assalt van exigir als treballadors que s'estiressin a terra mentre robaven diners en efectiu. Quan fugien amb el botí, i abans de pujar al vehicle, un home es va abraonar sobre un dels atracadors i tots dos van caure a terra. Durant el forcejament, l'home va aconseguir treure el passamuntanyes a l'atracador i aquest hi va respondre disparant amb l'escopeta de canons retallats al cap de l'home, que va morir aquell mateix dia.

Es reprèn la investigació

La policia va recollir diverses empremtes al lloc de l'atracament però no va poder identificar-ne els autors. Però el 2011, gràcies als avenços en les tècniques d'investigació forense, es van tornar a introduir al sistema les empremtes recollides i sí que es va poder aleshores posar nom als responsables de l'atracament. També es va tornar a analitzar el passamuntanyes que la víctima havia tret a un dels lladres i es va obtenir l'ADN d'un altre dels autors de l'atracament. Tots aquests avenços i la realització de noves investigacions van permetre arribar a la conclusió que els tres homes formaven una organització criminal que havia comès més de 79 atracaments amb armes de foc i havia mort tres persones més.

Totes aquestes investigacions van permetre detenir els tres atracadors, que van ingressar en presó preventiva. Però l'ara arrestat va ser deixat en llibertat fins a la celebració del judici i ho va aprofitar per fugir i evitar complir la condemna de 25 anys de presó que se li va imposar per robatori de vehicle, robatori amb intimidació, homicidi i tinença il·lícita d'armes, amb agreujant de disfressa i reincidència.

Considerat un dels fugitius més buscats a Espanya a causa de la seva llarga trajectòria com a fugat i a les característiques del delicte comès, no figurava com a propietari de cap immoble o vehicle i no tenia cap feina coneguda. Amb tot, la policia va descobrir que diversos membres del seu entorn familiar eren propietaris de diverses finques en localitats de la província de Barcelona. Això va fer que els agents n'inspeccionessin algunes i localitzessin finalment el fugitiu en una masia de difícil accés a Castellví de la Marca.

Quan els agents van escorcollar la casa, el fugitiu va sortir per una porta del darrere i es va amagar en un bosc amb la seva parella sentimental. Finalment va ser localitzat i detingut al nucli de la Múnia, mentre esperava ser recollit per uns familiars que l'havien de dur a un lloc desconegut.