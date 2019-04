Detenen un home a Badalona per disparar diversos trets a l'aire de matinada

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un home per disparar diversos trets a l'aire al barri de Sant Roc de Badalona, després que uns veïns alertessin la Guàrdia Urbana d'un soroll semblant a trets. Segons ha avançat Efe i ha confirmat l'ARA, els agents locals van desplaçar-se al lloc dels fets, al carrer Xile, i van trobar fins a tres beines de munició que per les seves característiques podrien correspondre a un subfusell de tipus Kalàixnikov. L'arma, però, encara no ha estat localitzada i els Mossos d'Esquadra assenyalen que podria tractar-se d'una AK-47 simulada.

Els Mossos investiguen l'home, de nacionalitat peruana, però descarten que es tracti d'un intent terrorista. De fet, els agents han apuntat a un intent de venjança. Fonts policials han confirmat a l'ARA que no hi ha cap persona ferida.