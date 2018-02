Detenen 6 homes a Catalunya en una operació contra una xarxa que intercanviava material pedòfil

La policia espanyola ha detingut quatre homes a Barcelona, un a Lleida i un altre a Girona en el marc d'una gran operació contra una xarxa que intercanviava material pedòfil a Internet. En total, a tot l'Estat s'han practicat 40 detencions. Tots els arrestats són homes i entre ells hi havia professors, enginyers, treballadors públics, autònoms, aturats i jubilats. La policia considera que tot el material intervingut és "d'extrema gravetat", d'acord amb la classificació establert pel projecte 'Baseline' de la Interpol. A més, la majoria dels arrestats utilitzava un 'software' específic per esborrar els arxius i navegadors per accedir a la 'dark web', un tipus de pàgines menys accessibles que les habituals. La policia espanyol ha practicat 42 registres domiciliaris per tot l'Estat en els quals s'han intervingut ordinadors portàtils, més de 100 discos durs, discos compactes i DVDs, en els quals s'emmagatzemaven gigues de material pedòfil.

La pornografia infantil s'intercanviava a través d'una plataforma 'peer to peer' a Internet. En un comunicat, la policia explica que l'operació ha estat de gran complexitat tècnica, atès el procediment que feien servir els arrestats per distribuir els arxius pedòfils.

Els detinguts feien servir els seus coneixements tècnics per evitar ser trobats. De fet, s'ha localitzat en una teulada de Còrdova una antena Wifi de gran abast que un expert informàtic feia servir per utilitzar de manera fraudulenta les connexions d'Internet dels seus veïns per fer descàrregues de material pedòfil.

D'altra banda, un dels detinguts a Alacant, a més de distribuir material il·legal per la xarxa, assetjava menors per aconseguir imatges de contingut sexual, que posteriorment editava i pujava a Internet, fet pel qual han estat identificades quatre nenes víctimes d'assetjament sexual.