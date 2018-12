Detenen un home a la Sagrada Família que portava diversos carregadors de pistola

260x366 Els carregadors amb els quals volia accedir a la basílica / ARA Els carregadors amb els quals volia accedir a la basílica / ARA

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de nacionalitat francesa aquesta tarda a la Sagrada Família que portava diversos carregadors de pistola. Els vigilants del control de seguretat del temple han avisat la policia quan a les 17 h han detectat que un dels visitants portava diversos carregadors de pistola -plens de bales- a la seva bossa. Els agents s'han traslladat fins a la Sagrada Família, on han identificat l'arrestat, que anava acompanyat i ha manifestat ser membre de l'exèrcit francès, segons fonts policials.

A continuació els Mossos han escorcollat el vehicle del detingut, on han trobat una arma -que seria una pistola-. Els agents l'han detingut per tinença il·lícita d'armes i han obert una investigació per aclarir els fets, per comprovar si tenia permís per la pistola i verificar la seva explicació. Fonts policials han apuntat que l'home ha atribuït a un descuit el fet de portar els carregadors de pistola amb munició a la bossa. El detingut està col·laborant amb la investigació policial, segons les mateixes fonts.