Detenen a Tarragona un fugitiu condemnat a cadena perpètua per dos homicidis a Itàlia

Els Mossos d’Esquadra van detenir divendres a Tarragona un home de 38 anys, de nacionalitat albanesa i sense domicili conegut, que tenia una Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE) per dos homicidis, un en grau de temptativa, que va cometre el setembre del 2007 a Itàlia. Segons la policia catalana, l’arrestat va ser condemnat a cadena perpètua i hauria passat els últims anys entre Tarragona i Reus prenent moltes mesures de seguretat per no ser descobert. L’home ha passat a disposició del jutjat d’instrucció número 2 de l’Audiència Nacional per iniciar el procés d’extradició.

L’Àrea d’Investigació Criminal dels Mossos de Tarragona va detectar la presència d’un individu que, després de diverses gestions, va saber que es tractava d’un fugitiu d’Itàlia per un crim. Segons l’OEDE, la Corte di Appello Milano va emetre una sentència ferma de cadena perpètua en considerar provat que l'home va ser l’autor, amb dues persones més, d’un homicidi amb arma blanca el 4 de setembre del 2007 a Botticino (Brescia). També va ser condemnat, en la mateixa sentència, com a autor d’un altre homicidi en grau de temptativa; la segona víctima, agredida de la mateixa manera que en el primer cas, va sobreviure.

Les últimes setmanes els Mossos van comprovar que l'home prenia moltes mesures de seguretat, es canviava sovint de domicili, no disposava de telèfon mòbil ni de vehicle i mai anava documentat. Els agents també van constatar que evitava qualsevol contacte directe o indirecte amb la policia. Finalment, els Mossos van localitzar-lo divendres al centre de Tarragona i el van portar a comissaria, on van comprovar amb les empremtes que es tractava de l’home que havia fugit d’Itàlia.