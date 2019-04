Detenen un home a Tarragona per conduir de forma temerària

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al matí a Tarragona un conductor d'un vehicle totterreny que circulava de forma temerària, a gran velocitat i fent ús del telèfon mòbil. Segons han informat en un comunicat, l'home, de 36 anys i nacionalitat espanyola, ha donat positiu en consum de cocaïna i altres substàncies estupefaents.

Els fets han tingut lloc a les 09.25 h al quilòmetre 1.158 de l'autovia A-7, quan els agents han localitzat un vehicle totterreny a gran velocitat en sentit València que feia canvis de carril i avançaments per la dreta. En aproximar-s'hi, han observat que el conductor estava utilitzant el telèfon mòbil.

La dotació policial ha intentat aturar el vehicle amb senyals acústics i lluminosos, però el conductor no ha fet cas de les indicacions dels agents i ha continuat circulant a gran velocitat durant més de quatre quilòmetres. Dues dotacions més de l'Àrea Regional de Trànsit han aconseguit desviar el totterreny a la rotonda del centre comercial de les Gavarres, on el conductor ha sortit del vehicle i s'ha encarat amb els agents.

La policia ha detingut el conductor per un delicte de conducció temerària i un altre de desobediència als agents de l'autoritat. També ha estat denunciat administrativament per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents i per fer ús del telèfon mòbil.