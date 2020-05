Detenen dos activistes del Raval acusats de fer 'botellón'

Nova polèmica amb l’actuació d’un cos policial, en aquest cas, de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Els fets es van produir ahir dimarts a la rambla del Raval i les versions són contraposades: la Urbana assegura que va actuar contra un grup de persones que estaven fent botellón, mentre que veïns i el Sindicat de l'Habitatge del Raval expliquen que s'estaven manifestant dins del conjunt de protestes organitzades ahir en diferents punts de la ciutat, quan la policia local va intervenir, sense motiu.

Segons la versió de la policia local, un grup de 20 persones estaven fent botellón a la zona de la rambla del Raval i incomplint així el decret de l’estat d’alarma i les ordenances municipals. Segons fonts de la Guàrdia Urbana, els agents es van acostar als joves per informar-los que estaven fent una activitat no permesa, quan un d’ells va intentar marxar amagant la beguda.

La Guàrdia Urbana assegura que, quan van intentar aturar el noi, “més persones es van afegir a l’actuació increpant els agents sense mantenir les distàncies de seguretat” i van demanar reforços. Tot seguit, van detenir dues persones per resistència i atemptat contra agents de l’autoritat i, segons sosté la policia, dos agents van resultats ferits durant l’arrest. Hores després se’ls va posar en llibertat.

🔴URGENT Detenció de dues militants del Sindicat d'Habitatge del Raval a la Rambla de Raval i brutal agressió policial contra moltes persones #Urgent pic.twitter.com/fLRVdkmMHN — Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) May 26, 2020

Ara bé, els activistes neguen les acusacions de la policia i expliquen un altre relat dels fets. Així, segons la seva versió, un grup de veïns del Raval s’estaven manifestant quan els agents de la Guàrdia Urbana van “intimidar i agredir amb porres extensibles diversos militants de l’esquerra independentista i del Sindicat d’Habitatge del Raval”. A més, sostenen que cinc agents “van insultar i agredir físicament” una de les detingudes i que li van ”posar la cara contra el terra”.

Després van anar a la comissaria on estaven els dos arrestats fins que els van deixar en llibertat, a les 3 de la matinada. Els activistes critiquen que l’Ajuntament de Barcelona –on governen Barcelona en Comú i el PSC– “intenta limitar el dret de manifestació per la via de la repressió”. I avisen que continuaran amb les concentracions dels dimarts a les 20 h per mostrar el seu rebuig a la gestió del coronavirus sota el lema #RecuperemElsCarrers. A més, han convocat una concentració de rebuig aquest dimecres, a les 20 h, al carrer Nou de la Rambla, 76, de Barcelona.