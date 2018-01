Detenen un jove per apallissar-ne un altre a l'estació de metro de Navas

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove, de 18 anys i nacionalitat espanyola, per agredir-ne brutalment un altre a l'estació de metro de Navas (L1) de Barcelona. Al detingut, que en el moment dels fets era menor d'edat, se l'acusa dels delictes d'homicidi dolós en grau de temptativa i de lesions. Els fets van tenir lloc el passat 10 de desembre cap a les quatre de la matinada i van ser enregistrats per les càmeres de seguretat del metro. A causa de l’agressió, la víctima va patir una fractura de pelvis, traumatismes al cap i ferides a la cella i al cap que van requerir punts de sutura. El detingut va passar a disposició de Fiscalia de Menors i el fiscal va decretar el seu ingrés a un centre per a joves.

Segons ha informat avui la policia, l'agressor i la víctima van baixar del comboi en què viatjaven mentre ja es barallaven entre ells. La víctima va rebre cops al cap amb un cinturó i va quedar inconscient al terra de l'andana després que el seu agressor, acompanyat de dos amics més, el fes caure escales avall des del vestíbul. Ja a terra, i inconscient, l’agressor va seguir agredint-lo amb fortes puntades de peu al cap i a la cara i va marxar del lloc dels fets.

Els Mossos van iniciar una investigació per identificar i detenir l'autor dels fets. L’enregistrament de les imatges de l'agressió ha estat determinant per als investigadors. Els agents treballen amb la hipòtesis que l’agressió es va produir després que l’agressor i la víctima mantinguessin una discussió a l’interior d’un vagó del metro que va continuar a l’exterior del comboi i que va acabar amb la pallissa. El jove agredit no va ser víctima de cap robatori. La investigació continua oberta per tal d’identificar els joves que acompanyaven l’agressor en el moment dels fets.