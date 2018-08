Detenen un menor per una agressió sexual a Mataró i un noi de 25 anys per una altra agressió a Cadaqués

Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per una agressió sexual a Mataró i un noi de 25 anys per una altra agressió a Cadaqués. En el primer cas, el menor hauria agredit sexualment una noia, també menor, la matinada del 25 al 26 de juliol, durant la festa major de Les Santes de Mataró. Els fets van tenir lloc en el context de l'anomenada Nit Boja de la capital del Maresme, tot i que l'agressió, segons l'ACN, s'hauria produït al voltant de l'estació de Rodalies, lluny dels principals centres neuràlgics de la festa. Per segon any consecutiu, Mataró havia posat en marxa una campanya de prevenció contra les agressions sexistes, 'No és No', i la mateixa Nit Boja el consistori va atendre als punts informatius més d'un miler de persones (664 dones i 418 homes).

Pel que fa al segon cas, els Mossos i la Policia Local de Cadaqués han detingut aquesta matinada un jove de 25 anys, de nacionalitat francesa i veí de Portbou, per una presumpta agressió sexual a una menor. Segons ha avançat el 'Diari de Girona', els fets s'haurien produït cap a quarts de sis del matí al carrer Miquel Rosset, a la zona d'oci del municipi de l'Alt Empordà. La menor i el seu presumpte agressor s'haurien conegut aquesta mateixa nit i després, segons el rotatiu, el noi se l'hauria emportat a un portal fosc on l'hauria intentat forçar a mantenir relacions sexuals. Ella s'hi hauria negat i ha acabat amb lesions a les extremitats. Ha sigut un testimoni que passava per la zona qui ha alertat la policia, i el noi ha acabat detingut poc després. La noia ha estat atesa pels serveis mèdics i posteriorment l'han derivat a l'Hospital de Figueres per fer-li una exploració.