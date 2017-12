Detenen les tres persones que van assaltar un home i el van ferir amb dos trets a l'Hospitalet

Els Mossos d'Esquadra van detenir l'11 de desembre tres homes per l'assalt a una altra persona a qui van intentar robar i van ferir amb dos trets, a l'Hospitalet de Llobregat. La investigació va començar el 12 de setembre, quan la víctima va ser assaltada sortint del seu domicili. La víctima duia la recaptació d'un establiment de venda i distribució de begudes alcohòliques i es va veure sorprès pels assaltants; en intentar defensar-se va rebre dos trets a la cama per part d'un dels sospitosos, que duia posat un casc de motocicleta.

Els autors dels fets, que no van aconseguir endur-se el botí, van fugir del lloc amb un vehicle. Els Mossos van poder recuperar l'arma emprada en l'assalt i el casc de motocicleta, entre altres objectes, de l'interior d'una paperera i d'un contenidor de runa propers. Al final la investigació policial va permetre detenir els sospitosos fa uns dies. Els tres arrestats són de nacionalitat argentina, uruguaiana i dominicana, de 30, 32 i 34 anys i veïns de Barcelona, Sabadell i el Prat del Llobregat.

Els detinguts van passar a disposició judicial com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació, tinença il·lícita d'armes, pertinença a un grup criminal i lesions. El tribunal va decretar l'ingrés a presó per a l'autor material dels trets i la llibertat amb càrrecs per als altres dos sospitosos.

Robatoris amb el mateix 'modus operandi'

En paral·lel, els Mossos també han arrestat un home de 24 anys, que ha ingressat a presó, com a presumpte autor de 13 robatoris amb força a establiments de Salou. La policia el va detenir aquest dilluns després d'una investigació per una sèrie de robatoris amb força comesos amb el mateix 'modus operandi' entre el 6 i el 16 de desembre al centre d'aquest municipi. L'home utilitzava pedres de grans dimensions, tapes de clavegueram o bases de para-sols de locals propers per trencar els aparadors i robar els diners de la caixa enregistradora o bé alguns objectes fàcils de col·locar al mercat negre.

Els Mossos van escorcollar aquest dimarts el domicili de l'arrestat. Allà van poder recuperar el gènere d'algunes botigues on s'havien comès els robatoris. També van trobar indicis que vinculaven l'home amb l'autoria dels furts. El jove acumula quatre antecedents policials, tres dels quals són per detencions en els últims dos mesos.