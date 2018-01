Detenen un sisè noi per la brutal agressió a dos vigilants del metro

Els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 23 anys de nacionalitat equatoriana per una agressió a dos vigilants del metro de Barcelona. És el sisè arrestat per aquesta pallissa, per la qual ja es van detenir cinc joves, tres d'ells menors d'edat, el 10 de gener. Els sis nois estan acusats de participar en una agressió contra dos vigilants -l'octubre de l'any passat- que va deixar els treballadors ferits de diversa consideració, un d'ells amb un trau al cap i a la mandíbula que van requerir més d'una vintena de punts de sutura.

La policia ha arrestat el sisè noi aquest dimecres, tot i que el buscaven des del moment dels fets i des que es van produir les detencions de fa unes setmanes. El jove ha quedat en llibertat després de declarar davant els Mossos, a l'espera que el citi un jutjat. Amb aquesta nova detenció, els Mossos han donat el cas per tancat. Pel que fa als cinc joves arrestats el 10 de gener, dos d'ells van entrar a la presó, mentre que els tres menors d'edat van passar a disposició de la Fiscalia de Menors, que els va deixar en llibertat amb càrrecs.

Els fets van passar a l'octubre, quan el grup de detinguts viatjava "amb una actitud hostil" i un comportament incívic dins d'un comboi del metro. Els nois van reaccionar de manera desafiant i agressiva quan els vigilants s'hi van apropar per recriminar-los els aldarulls. Segons els Mossos, els joves van rodejar els treballadors de seguretat, els van increpar i els van aconseguir prendre les credencials i defenses mentre els pegaven. Un tercer vigilant, en aquell moment fora de servei, va intervenir per defensar els companys i també va ser agredit.

Els cops de puny, puntades de peu i cops amb els objectes de defensa dels vigilants, fins i tot quan un d'ells ja estava inconscient a terra, van provocar-los ferides, com la fractura de dos dits i una dent en el primer cas; un trau al front a un segon vigilant, i 14 punts de sutura a la mandíbula i 17 al cap al tercer. Els sis nois detinguts són de nacionalitat hondurenya i equatoriana i veïns de Sant Boi de Llobregat. Tots ells van poder ser identificats gràcies a les càmeres de seguretat del metro.