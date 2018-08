Detenen un conductor que fugia d'un control policial al Bages i triplicava la taxa d'alcoholèmia

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir divendres un veí de Sallent de 33 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. Els fets van succeir passades les dotze de la nit, durant un control policial que els Mossos havien muntat al quilòmetre 4 de l'N-141c, a Sant Fruitós de Bages. Un turisme es va acostar al control i, quan un dels agents li va donar clares indicacions perquè s'aturés, el conductor no en va fer cas i va accelerar bruscament. Aquesta maniobra va obligar els agents a apartar-se perquè no els atropellés. Els Mossos van perseguir el vehicle fins que el van poder aturar a Manresa. El conductor, que presentava símptomes evidents d'estar sota la influència de begudes alcohòliques, va donar un resultat de 0,79 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, el triple del màxim permès.

El conductor va quedar detingut per conduir en estat etílic i per atemptar contra els agents de l'autoritat. L'arrestat va passar ahir, 3 d'agost, a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.