Detenen una dona per la mort d'una altra en una discoteca de Cornellà al juny

Tres mesos després dels fets, els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones per la seva presumpta relació amb un crim que va tenir lloc el 28 de juny prop d’una zona d’oci de Cornellà de Llobregat. Entre els arrestats hi ha una dona que seria la presumpta autora material de l'apunyalament mortal.

Durant tot aquest temps, les quatre persones presumptament implicades s'haurien amagat amb l'ajuda de membres de la seva família, que les canviaven repetidament de domicili per dificultar-ne la localització, fins al punt de traslladar-se temporalment a un altre país per eludir l’acció de la justícia. Finalment, el dia 16 de setembre es va poder detenir un home i una dona, de 30 i 26 anys, per la seva relació amb els fets. L'endemà els agents van detenir una altra dona i un home, de 32 i 33 anys, respectivament. Aquesta dona seria la presumpta autora material de l’assassinat. Tots els arrestats són de nacionalitat espanyola i veïns de Gavà i Viladecans. Els detinguts passen aquest dissabte a disposició judicial.

Els fets es remunten al 28 de juny, quan la policia va rebre un avís a les 6.11 del matí en què se'ls informava que hi havia una persona greument ferida arran d'una agressió que havia tingut lloc prop d'un local d'oci. Una dona havia rebut una ganivetada en una baralla a l'exterior d'una de les discoteques del polígon industrial Famades.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar la víctima a un centre hospitalari, on no es va poder fer res per salvar-li la vida i només se'n va certificar la mort.

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) i la patronal de l'oci nocturn Spain Night Life van condemnar la mort i van anunciar que es personarien com a acusació popular quan la causa avancés. Segons els seus promotors, l'incident "malmet injustament" la imatge del sector tot i que els fets van passar "fora del local i molt lluny, quan ja estava tancant", a uns 200 metres de la discoteca Capitolio. Els propietaris del local van lliurar a la policia les gravacions de les càmeres de seguretat per ajudar els agents a localitzar els autors de l'agressió.