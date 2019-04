Detenen dos menors per set robatoris a l'interior de domicilis a Masquefa

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns dos menors per haver fet set robatoris a l'interior de domicilis a Masquefa. Segons explica el cos policial en un comunicat, la investigació es va iniciar el mes de març al detectar-se un augment dels robatoris en domicilis del nucli urbà i de la urbanització del Maset. Compartien un mateix 'modus operandi': actuaven a la mateixa zona, en la mateixa franja horària i per forçar les portes sempre feien servir una palanca. Entre els objectes que haurien sostret hi ha una moto 'pocket bike', una bicicleta, un cotxe teledirigit i un patinet elèctric.

Els arrestats, veïns de Masquefa, estan acusats de ser els autors de set delictes de robatori amb força a interior de domicili. Després de declarar davant del jutge, un d'ells ha quedat en llibertat amb mesures cautelars, mentre que l'altre ha ingressat en un centre de menors.