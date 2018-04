La família que es volia fer d'or robant gas freó

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes i una dona d'una mateixa família –considerats un grup criminal familiar– que estaven especialitzats en el robatori de bombones de gas freó. Els detinguts, de nacionalitat espanyola i edats compreses entre els 20 i els 42 anys, són veïns de Cornellà de Llobregat, Sabadell i Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) i se'ls vincula amb 26 robatoris amb força i un robatori amb violència i intimidació en diferents empreses de l'àrea metropolitana de Barcelona.



La investigació es va iniciar el setembre del 2017, quan la policia van detectar 27 furts i robatoris de bombones de gas freó en diverses empreses de municipis com l'Ametlla del Vallès, Barberà del Vallès o Barcelona, entre d'altres. Els autors dels robatoris, que es desplaçaven en vehicle, accedien a l’interior de les empreses i en sostreien el material. Fins i tot en un dels fets, els autors, que van ser sorpresos per un treballador, haurien utilitzat la violència i envestit l'home en la seva fugida.

El gas freó es fa servir principalment en l'àmbit domèstic (neveres, aires condicionats, vehicles) i/o industrial (equips de refrigeració de grans superfícies, hotels i edificis, neveres industrials d’establiments comercials i similars) per recarregar sistemes de refrigeració. El preu de venda al públic d’una ampolla de 60 quilograms de gas freó té un preu d’aproximadament uns 7.000 euros i això fa que sigui una matèria molt preuada al mercat il·legal.



Finalment, els dies 4 i 5 d’abril, els Mossos van detenir quatre membres del clan a Barcelona i a Cornellà de Llobregat. Els investigadors van fer una entrada i perquisició en un dels domicilis dels detinguts, on es van recuperar diversos objectes robats.



Els detinguts, amb un total de 50 antecedents per fets de la mateix tipologia delictiva, van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.