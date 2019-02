Detenen un fugitiu que va matar dos lladres després que ofenguessin la seva família amb un vibrador

Fa un any la justícia italiana va condemnar a cadena perpètua dos germans d'un clan albanès per haver matat a trets dos lladres que havien entrat a robar a casa dels seus pares i havien deixat un vibrador a sobre del llit del matrimoni. El doble assassinat es va produir el novembre del 2016 i els homes havien estat a presó provisional des de llavors. El juliol de l'any passat un d'ells va sortir en llibertat, després que caduqués la mesura de presó preventiva, i ho va aprofitar per fugir. Les autoritats italianes el buscaven des de llavors. Ara la Policia Nacional l'ha localitzat a Sabadell, on l'han arrestat.

Segons el cos policial, l'home utilitzava una identitat falsa i sobrevivia fent de camell, venent petites quantitats de droga a consumidors. El detingut ha passat a disposició de l'Audiència Nacional, que haurà de decidir sobre la seva extradició.

El germà va assumir la culpabilitat

L'arrestat va ser absolt inicialment per la justícia italiana, perquè el seu germà es va autoinculpar durant el judici i va assumir tota la responsabilitat del doble assassinat. Després d'una sèrie de recursos, però, també va ser condemnat finalment a cadena perpètua com a autor de les dues morts.

Per passar inadvertit a Sabadell, l'arrestat utilitzava una carta d'identitat italiana falsificada. Fa dos mesos la policia italiana va alertar el cos policial espanyol que l'home podria amagar-se a la zona de Barcelona. Després d'una investigació conjunta, van aconseguir arrestar-lo a Sabadell.

-